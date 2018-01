Els futbolistes que han viscut el derbi defensant els dos escuts

Xavi Molina, David Querol, Fran Carbia i David Haro comparteixen Reus i Tarragona en els seus expedients futbolístics

Carbia, passat a La Pobla

El Nàstic obrirà Prefent Superior pel derbi

La distància que separa Tarragona de Reus és molt curta. Tant és així, que molts dels futbolistes que han competit per un equip o altre han fet, en algun moment de la seva carrera, el trajecte que separa les dues ciutats i, per tant, els dos equips rivals. Fins a quatre jugadors que, actualment, defensen l’escut del Nàstic o el CF Reus han competit a les files de l’etern rival de la província. Es tracta de Xavi Molina, David Querol, Fran Carbia i David Haro. Tots ells, a excepció del lesionat Querol, saltaran a la gespa del Nou Estadi, aquest diumenge, per enfrontar-se als colors que un dia van defensar.El capità grana, Xavi Molina, pràcticament va iniciar la seva carrera com a futbolista d’elit a les files del CF Reus. Entre els anys 2006 i 2009, Molina va viure, esportivament, a la capital del Baix Camp. Durant aquelles temporades que va lluïr les franges roig-i-negres però, no es va arribar a enfrontar al Nàstic, ja que reusencs i tarragonins militaven en categories diferents. Així i tot, des de la seva arribada al Nou Estadi l’estiu del 2013, Xavi Molina ha participat en un total de cinc derbis, convertint-se en un dels jugadors de les actuals plantilles que més vegades ha disputat aquest matx.També han participat en cinc derbis David Querol i David Haro tot i que, en el seu cas, ho han fet combinant els dos escuts. Querol va disputar la primera etapa al CF Reus entre el 2008 i el 2011, sense compartir terreny de joc amb el Nàstic. Al curs 2013-2014, però, va fer el salt a Tarragona, on va disputar dos partits contra el seu Reus. Retornat a la capital del Baix Camp, Querol ha pogut gaudir de tres derbis defensant l’escut reusenc. Aquest hagués sigut el seu sisè derbi, el quart com a reusenc, però la lesió li impedirà saltar a la gespa del Nou Estadi el proper diumenge.Qui sí que disputarà el seu sisè derbi és Haro, que sumarà el quart defensant els colors roig-i-negres. Abans de signar diverses temporades amb l’Hospitalet i arribar a la capital del Baix Camp per ajudar a portar el CF Reus a la Segona Divisió, David Haro va signar una etapa d’un sol curs a Tarragona. Amb el Nàstic es va enfrontar dues vegades al que, més tard, acabaria sent el seu equip. A més, Haro es va estrenar en un derbi amb un gol, cosa que encara no ha pogut fer amb el CF Reus. Aquest diumenge, però, podria signar l’honor de ser un dels pocs futbolistes que ha aconseguit marcar, en un derbi tarragoní, amb Nàstic i amb CF Reus.Fran Carbia protagonitza l’únic cas de futbolista que ha viscut un derbi amb els dos conjunts tot i que se li ha de posar un asterisc. El davanter es va formar en les categories inferiors del Nàstic fins que va fer el salt amb la Pobla de Mafumet, el filial grana. Allí hi va conviure dues temporades en les quals es va veure les cares amb el CF Reus quan tots dos equips militaven en la Tercera Divisió.Després de defensar el color grana des del filial, Fran Carbia va fer el salt al CF Reus, del qual ha defensat la samarreta en quatre derbis, quedant fora de la convocatòria en un cinquè. En la primera oportunitat que el tarragoní va tenir a la Segona Divisió va decantar la balança en favor del conjunt de la capital del Baix Camp. Un gol seu va servir perquè el CF Reus s’emportés el primer derbi tarragoní de la història de la categoria de plata del futbol espanyol.Aquest diumenge, els mateixos futbolistes que van defensar uns colors s’hi hauran d’enfrontar. El derbi sempre és molt viscut per als aficionats i jugadors de Nàstic i CF Reus. Lluitar per un escut i per uns colors té una dimensió molt més important que en qualsevol altre enfrontament. De ben segur que Molina, Querol, Haro i Carbia afrontaran aquest xoc amb un record i una motivació diferent.El ritme de venda d’entrades per al Nàstic-CF Reus d’aquest diumenge apunta un ple absolut al Nou Estadi. Davant la previsió d’omplir totes les localitats de Preferent Inferior, el club grana es planteja obrir Preferent Superior per tal de donar cabuda a tots els aficionats que no es voldran perdre el derbi. La part superior de preferent, però, només té habilitat un sector, ja que la resta estan ocupats per lones publicitàries. Pel que fa a vendes al CF Reus, de ben segur que la zona visitant del Nou Estadi lluirà amb aforament complet. Al conjunt reusenc només li queden 33 entrades disponibles, que avui ja poden comprar els aficionats i públic general que no siguin abonats.