Stephane Emaná marxa cedit al filial de l'Atlético de Madrid

El davanter es reincorporarà al Nàstic al finalitzar la temporada

Actualitzada 18/01/2018 a les 11:18

El Gimnàstic de Tarragona, SAD i l'Atlético de Madrid arriben a un acord per a la cesió d'Stephane Emaná fins a final de temporada. El davanter camerunès jugarà al filial del club madrileny, que juga al grup I de Segunda División B.Stephane va arribar al club la temporada 2013-2014 provinent del Xerez per incorporar-se a La Pobla de Mafumet. Amb el filial ha jugat tres temporades on va intercalar alguna presència amb el primer equip. Des de la temporada passada forma part de la plantilla del primer equip arribant a les xifres de 21 partits de lliga, on ha fet 2 gols; i la sumat total és de 25 enfrontaments i 4 dianes. A més a més, també ha participat en 3 partits de copa.L'entitat grana li desitja a Stephane Emaná la millor de les sorts per aquest segon tram del campionat a l'Atlético de Madrid B. El davanter es reincorporarà al Nàstic al finalitzar la temporada.