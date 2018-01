Els protagonistes del derbi es preparen per a un duel sense concessions

Els dos entrenadors perfilen el seu onze pel partit de diumenge, tenint en compte que el Nàstic també juga avui a Pamplona

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:26

Dos dies resten fins que el Nàstic-CF Reus arrenqui. Aquest diumenge, a les sis de la tarda, els dos equips que competeixen a la Segona Divisió A de la província de Tarragona mesuraran forces en un duel que es presenta molt igualat, ja que tots dos estan situats a la part mitjana-baixa de la taula classificatòria de la categoria de plata.Els entrenadors dels dos conjunts, Rodri (Nàstic) i López Garai (Reus) porten dies meditant l’onze que situaran sobre la gespa. Ara bé, hi ha una gran diferència al respecte. El tècnic del Nàstic ha de disputar abans, avui, un duel a Pamplona, mentre que el Reus ha tingut més temps per a poder descansar.Tenint en compte els futbolistes que el Nàstic té disponibles, l’onze que formaria Rodri no hauria de tenir sorpreses a la porteria i a la defensa. Dimitrievski serà l’escollit sota pals, mentre que a la rereguarda tot apunta que ho seran Kakabadze en el lateral dret, Suzuki i Xavi Molina a l’eix i Javi Jiménez a l’esquerra. Aquest darrer tornaria a la llista després de caure de la convocatòria de Pamplona.El més novedós pel que fa al Nàstic podria ser el doble pivot. Javi Márquez, que apunta a entrar a la convocatòria, podria ser titular, al costat de Javier Matilla, en el que seria un centre del camp il·lusionant i amb un aire ofensiu, d’aquells que agraden al Nou Estadi. Gaztañaga hauria d’esperar la seva oportunitat des de la banqueta.A dalt, també hi hauria novetats. Maikel Mesa és un fixe per a Rodri i per a qualsevol entrenador. Així, el màxim realitzador de l’equip partiria de banda dreta, deixant la banda esquerra de l’atac a Tete Morente, un futbolista en estat de gràcia i que està completant grans partits en les darreres jornades. L’extrem arribat de l’Atlètic Balears aquest mercat d’estiu s’ha destapat en els darrers enfrontaments i ha convençut completament a Rodri.Álvaro Vázquez, el fitxatge de més renom de tots els que ha realitzat el Nàstic en els darrers dies, actuaria a dalt acompanyant a Manu Barreiro, en una davantera temible.Pel que fa a l’onze del CF Reus no s’esperen massa canvis respecte els protagonistes del darrer partit. Edgar Badia es mantindrà intocable sota pals, amb Campins, Olmo, Atienza i Menéndez, ja recuperat, ocupant les posicions defensives.Els dubtes podrien arribar al mig del camp degut el dubte de Garai entre el 4-3-3 i el 4-4-2. En els darrers enfrontaments el Reus ha tornat a jugar amb tres peces al mig de camp, que podrien ser Tito, Juan Domínguez i Vítor, per dotar de múscul una parcel·la on el Nàstic pot acumular potencial.A la davantera destaca el retorn de Fran Carbia en el darrer matx, que podria repetir amb Haro i Máyor a l’atac.