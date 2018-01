A tancar la primera volta vencent

El Nàstic visita el Sadar aquest tarda amb l’objectiu de sumar tres punts a un cap que es preveu hostil pels tarragonins

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:13

Algun canvi

El Nàstic visita aquesta tarda, a partir de les set, un camp hostil. Es tracta del Sadar, estadi que els tarragonins volen conquerir per intentar fer un salt definitiu a la taula classificatòria. Si el Nàstic guanya, assolirà la dotzena posició a la classificació, per situar-se en una zona tranquil·la.El fet que el partit s’ajornés a causa de la nevada i en el qual els de Rodri no van quedar-se a fer nit (fet completament lícit), motivarà que el duel sigui calent a les graderies, ja que Osasuna espera al Nàstic per recordar-li aquesta circumstància.L’entrenador grana, Rodri, no vol pensar què hauria passat si el partit de Pamplona del 2 de desembre s’hagués disputat. «El futbol és molt canviant i mai ho sabrem. L’equip que vam escollir aquell dia era competitiu i la nostra intenció es poder plantar cara demà per poder aconseguir un bon resultat», va argumentar ahir, durant la roda de premsa prèvia al duel. A més, va deixar clar que, tot i el que arriba des de Navarra i, sobretot, d’Osasuna, «estem tranquils, ja que vam complir amb el que estableix la llei».També va comentar les múltiples lesions que té l’equip. «Aquesta temporada s’estan produint més lesions de l’habitual, per cops o per esquinços, però farem una molt bona convocatòria» i, sobre la lesió de Delgado, va apuntar que «li han de fer una ressonància i, fins que no la tingui, no sabrem quan podrà tornar».Sobre el seu equip, Rodri va manifestar que «hem demostrat que a nivell psicològic l’equip pot jugar en qualsevol camp i en qualsevol circumstància» i, del rival, va deixar clar que «Osasuna va fer un molt bon partit l’altre dia contra el Valladolid i esperem un partit molt intens».El tècnic grana va elogiar els seus jugadors i també va explicar què és el que més li agrada dels nous fitxatges en aquest mercat d’hivern. «Vaig tenir la sort de trobar-me un bon grup humà quan vaig arribar i la gent que arriba ara ho ha fet per sumar», va detallar.Precisament, hi ha moltes veus que creuen que, amb les noves incorporacions, l’objectiu de la permanència es queda petit. «No. Els futbolistes estan intentant sortir d’aquesta situació i fer un salt per estar tranquils i còmodes, però ens equivocaríem mirant molt lluny, ja que el que està més a prop és la zona de descens», va dir al respecte. A més, també va parlar sobre Javi Márquez, que està a prop de debutar: «Javi tenia un dèficit a nivell muscular per haver estat més d’un mes aturat. Ell volia entrar en la dinàmica de partits, però el vam haver de frenar. Si no entra per la de dijous, sí que podrà entrar en la convocatòria de diumenge».Rodri podria realitzar algunes modificacions respecte a l’onze que va presentar contra l’Almeria. Una, obligada, perquè Pol Valentín, titular en el lateral dret, està malalt. Amb Dimitrievski a la porteria, tornarà Otar Kakabadze al lateral dret després de complir la seva sanció. Igualment ho farà Abraham, que recuperarà el lateral esquerre en superar la sanció per acumulació d’amonestacions. Javi Jiménez queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. A l’eix de la defensa, manaran Suzuki i Xavi Molina.En el centre del camp, tenint en compte que Javi Márquez ha quedat fora de la llista, Eddy Silvestre i Jon Gaztañaga seran els dos titulars. Per davant, l’insubstituïble Maikel Mesa tirarà a la banda dreta, mentre que Tete Morente, que està realitzant molt bones actuacions darrerament, actuarà a l’esquerra. A dalt, la gran novetat serà Álvaro Vázquez, que formarà parella de ball amb Manu Barreiro.