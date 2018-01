Rodri, sobre Osasuna: «Estem tranquils, ja que vam complir amb el que estableix la llei»

El tècnic del Nàstic, preparat per l'assalt al Sadar

Actualitzada 17/01/2018 a les 13:09

L'entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Rodri, no vol pensar què hauria passat si el partit de Pamplona del 2 de desembre s'hagués disputat. «El futbol és molt canviant i mai ho sabrem. L’equip que vam escollir aquell dia era competitiu i la nostra intenció es poder plantar cara demà per poder aconseguir un bon resultat», ha argumentat. A més, ha deixat clar que, tot i el que arriba des de Navarra i, sobretot, d'Osasuna, «estem tranquils, ja que vam complir amb el que estableix la llei».També ha comentat les múltiples lesions que té l'equip. «Aquesta temporada s’estan produint més lesions de l’habitual, per cops o per esquinços, però farem una molt bona convocatòria» i, sobre la lesió de Delgado, ha apuntat que «li han de fer una ressonància i, fins que no la tingui, no sabrem quan podrà tornar».Sobre el seu equip, Rodri ha manifestat que«hem demostrat que a nivell psicològic l’equip pot jugar en qualsevol camp i en qualsevol circumstància» i, del rival, ha deixat clar que «Osasuna va fer un molt bon partit l’altre dia contra el Valladolid i esperem un partit molt intens».El tècnic grana ha elogiat els seus jugadors i també ha explicat què és el que més li agrada dels nous fitxatges en aquest mercat d'hivern. «Vaig tenir la sort de trobar-me un bon grup humà quan vaig arribar i la gent que arriba ara ho ha fet per sumar», ha detallat.Precisament, hi ha moltes veus que creuen que, amb les noves incorporacions, l'objectiu de la permanència es queda petit. «No. Els futbolistes estan intentant sortir d’aquesta situació i fer un salt per estar tranquils i còmodes, però ens equivocaríem mirant molt lluny, ja que el que està més a prop és la zona de descens», ha dit.Javi Márquez està a prop de debutar: «Javi tenia un dèficit a nivell muscular per haver estat més d’un mes aturat. Ell volia entrar en la dinàmica de partits, però el vam haver de frenar. Si no entra per la de dijous, sí que podrà entrar en la convocatòria de diumenge».