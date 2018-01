Osasuna i Dépor seran els rivals del Nàstic Genuine en la fase de Tarragona

La presentació dels equips es farà el divendres al Nou Estadi i els divuit equips que intervenen disputaran els partits dissabte i diumenge a Salou

Divuit equips disputaran aquest cap de setmana la segona fase de LaLiga Genuine, en la qual el Nàstic tindrà com a rivals l’Osasuna i el Deportivo. La presentació de la competició es farà el pròxim divendres a les instal·lacions del Nou Estadi –s’obrirà la Tribuna– i els partits es jugaran al Complex Esportiu Futbol Salou el dissabte –els primers partits començaran a les 10 i els darrers a les 18 hores–, i el diumenge, amb inicis a les 10, les 11 i les 12 hores. Aquesta iniciativa, de la que el Nàstic ha estat pioner, promou la incorporació al món de futbol de persones amb discapacitat intel·lectual.La primera fase de LaLiga Genuine es va jugar el mes d’octubre a Vila-real i, després de passar per Tarragona aquest cap de setmana, tindrà dues fases més a Mallorca, al març, i a Vigo, al juny. A Tarragona, els divuit equips estaran repartits en diferents grups de competició. El Nàstic jugarà tres partits: Osasuna-Nàstic (dissabte a les 12 hores), Nàstic-Deportivo (dissabte a les 18 h) i Córdoba-Nàstic (diumenge a les 11 h). També participa en aquesta experiència el Club Futbol Reus Deportiu. Els roig-i-negres s’enfrontaran al Mallorca (dissabte a les 11h.), al Las Palmas (dissabte a les 17 h.) i a la Real Sociedad (diumenge a les 11h).Altres equips que s’han sumat a la proposta que va iniciar el Nàstic i que va ser molt ben rebuda per la Lliga de Futbol Professional que presideix Javier Tebas, són Athletic Club, Espanyol, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Levante, Girona Huesca, Rayo Vallecano i Celta. Barcelona i Real Madrid no han creat equips destinats a jugadors amb discapacitat intel·lectual, però el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, està convençut que no trigaran a tenir-los. Andreu fa afirmar que «estem segurs de l’èxit que tindrà aquesta segona fase, perquè els nois ho donen tot, i ens sentim orgullosos d’haver estat els pioners».L’organitzador de la competició, Juanjo Rovira, va recordar que «el projecte va començar amb vuit equips, ara n’hi ha divuit i, des de la disputa de la primera fase a Vila–real, vuit clubs han dit que volen afegir-se». Rovira estima que entre jugadors, cos tècnic i acompanyats, el cap de setmana es desplaçaran a Tarragona i Salou prop d’un miler de persones, i reclama que «la nostra ciutat sigui seu permanent».Rovira va ressaltar que aquesta competició té una doble classificació, l’esportiva i la de fair play, i, curiosament, «mentre que el Córdoba és l’últim classificat per punts, és el líder en la de fair play. El lider és l’Espanyol, amb 9 punts, els mateixos que Villarreal, Valencia, Fundación Celta i Fundación Atlético de Madrid, mentre que el Nàstic és desè, amb 5 punts, i el Reus Deportiu catorzè, també amb un total de cinc punts.En la presentació de la segona fase, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va dir que «el Nàstic ha escrit pàgines extraordinàries, com els ascensos a Primera, la creació de seccions mítiques o la construcció del Nou Estadi, però l’aparició del Genuine ens ha aportat molta alegria».