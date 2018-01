La convocatòria del Nàstic per a Pamplona

De Nova, del filial, entre els 18 escollits

Actualitzada 17/01/2018 a les 17:22

El Nàstic ha anunciat la convocatòria dels futbolistes que viatgen a Pamplona per jugar demà dijous contra l'Osasuna (19 hores).Els dos porters que entren a la llista, com sempre, són Dimitrievski i Bernabé. En defensa, els protagonistes són Kakabadze, Xavi Molina, Perone, Suzuki, Abraham i el futbolista del filial De Nova. Cau de la llista Javi Jiménez, lateral esquerre titular a Almeria.En el centre del camp, hi són Gaztañaga, Juan Muñiz, Maikel Mesa, Matilla i Eddy Silvestre, mentre que els convocats en atac són Dumitru, Manu Barreiro, Álvaro i Tete Morente.