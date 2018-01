Emaná marxarà cedit en les pròximes hores i el Nàstic vol vendre a Delgado

Stephane marxarà per intentar tenir més minuts en un altre equip i tornarà a l’estiu

Actualitzada 16/01/2018 a les 20:55

Stephane Emaná té les hores comptades al Nàstic. Precisament és una qüestió d’això, d’hores, que el davanter grana abandoni la disciplina tarragonina.La seva cessió a un club que encara no ha transcendit se segellarà entre avui i demà, i servirà perquè el jove davanter pugui gaudir de la continuïtat que porta buscant durant la darrera temporada i mitja. Emaná té 23 anys i enguany només ha disputat quatre partits, un d’ells com a titular, sumant un total de 185 minuts. La passada campanya en va jugar 15, quatre com a titular, i va anotar dos gols, els mateixos que durant la 2015-16, on va aparèixer en cinc partits, abans de tornar al filial, la Pobla.Delgado no comptaLa marxa de Stephane Emaná no és l’única que es preveu d’aquí al tancament del mercat d’hivern. Hi ha un altre futbolista, que també actua a la zona atacant, que no compta per al cos tècnic ni pel club. Es tracta de Juan Delgado, davanter que no ha ofert el rendiment que s’esperava d’ell i que el Nàstic vol traspassar per intentar recuperar almenys una part dels 500.000 euros que va costar la seva arribada. El xilè, a més, s’ha posat en contra a una afició que ja no li passa ni una i que el xiula partit rere partit.