Els que no jugaran el derbi

El Nàstic compta amb quatre baixes segures per lesió, mentre que tres futbolistes del Reus són a la infermeria i tampoc jugaran

Actualitzada 16/01/2018 a les 21:06

Tres baixes segures a Reus

El derbi Nàstic-Reus és cada dia més a prop. Diumenge, a les sis de la tarda, els dos equips es veuran les cares al Nou Estadi, però encara hi ha moltes incògnites sobre el duel. Quins seran els jugadors titulars? Quins formaran part de la convocatòria? Quins se’n quedaran fora? El que sí se sap és quins futbolistes, per part d’un equip i de l’altre, es quedaran fora del duel per estar lesionats. Fins a quatre segurs en el Nàstic i tres al CF Reus, encara que la setmana és llarga i alguns futbolistes que tenen molèsties podrien caure en el darrer instant.Rodri, entrenador del Nàstic, està tenint problemes en les darreres setmanes per fer una convocatòria amb futbolistes del primer equip. Tot i l’allau de fitxatges que estan arribant, alguns d’aquests ho estan fent en baixa forma i, d’altres, s’han lesionat, com és el cas d’Arzo. Per tant, Rodri ha hagut de tirar de futbolistes del filial com el central Iván de Nova o el davanter Brugui, que són de la total confiança de l’entrenador barceloní.El que està clar és que quatre futbolistes del Nàstic no podran participar en el duel. Un és el mateix Arzo, que encara en té per a una setmana. La resta, són les baixes ja conegudes d’Ike Uche (lesió muscular en el bíceps femoral dret), Sergio Tejera (lesionat del lligament lateral intern del genoll) i Mohammed Djetei (amb els lligaments encreuats anteriors trencats).Els extrems Jean Luc i Omar Perdomo ja van entrenar ahir amb la resta de companys, i no han de tenir problemes per arribar al partit, encara que l’última paraula la tindrà, com sempre, l’entrenador.A la capital del Baix Camp ja saben que no podran comptar amb Ricardo Vaz pel que queda de temporada. El portuguès es va trencar el lligament creuat del genoll en la visita a Almería, al mes d’octubre, i el CF Reus va haver de recórrer al mercat per incorporar, d’urgència, Karim Yoda. A la ja coneguda baixa de Vaz s’hi sumen les de Miramón i Querol. Tots dos futbolistes es troben en la recta final de les seves recuperacions però la seva presència al derbi és gairebé impossible. El rendiment dels jugadors que els han substituït, destacant el paper de Joan Campins al lateral dret, porta Garai a descartar forçar el seu retorn a l’equip.Jorge Miramón va caure en el darrer entrenament abans de visitar Tenerife a mitjans de desembre. El lateral dret va patir unes molèsties musculars que feien preveure un temps de recuperació de poc més d’un mes i mig. El seu retorn, doncs, es podria fixar per la primera setmana de febrer tot i l’optimisme del club. El cas de Querol és més complicat, ja que va patir un esquinç al lligament del genoll en una topada fortuïta amb el porter de l’Albacete a finals de novembre. La seva recuperació es va fixar en un termini de dos mesos, tot i que les lesions als genolls són molt sensibles per als futbolistes ja que produeixen molt de dolor. La seva teòrica reaparició apunta al mes de febrer, fent impossible veure’l al derbi.