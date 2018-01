El Nàstic goleja en penals i guanya al Reus en expulsions

Als tarragonins els han assenyalat 8 penals en contra i 3 a favor; al seu rival de diumenge, només un de cada, i una expulsió menys que al contrari

Actualitzada 16/01/2018 a les 21:11

Els partits del Gimnàstic de Tarragona acostumen a ser polèmics aquesta temporada. Sobretot, perquè en la meitat dels duels disputats, l’àrbitre ha assenyalat un penal. Els tarragonins han disputat 21 enfrontaments en el que va de campanya i, entre penals a favor i en contra, n’han viscut un total d’onze. Una autèntica bestiesa, números que estan fora de l’abast de la majoria d’equips de la categoria.En el que va de temporada, els jugadors del Nàstic han comès un total de vuit penals. En dos partits, en van ser dos: en el Nàstic-Oviedo de la 14a jornada de Lliga, i en el Rayo Vallecano-Nàstic de fa deu dies. La resta d’enfrontaments on s’han vist penals en contra del Nàstic han estat el Tenerife-Nàstic (8a jornada), el Nàstic-Sporting (3a) i l’Almeria-Nàstic (22a). També en el Reus-Nàstic de la segona jornada de Lliga, pena màxima que va fallar David Querol i que va impedir la victòria dels roig-i-negres.Pel que fa a penals a favor, dos en el Córdoba-Nàstic (10a) i un en el Nàstic-Oviedo (14a). En el capítol d’expulsions, el Nàstic n’ha patit dos, ambdues per doble cartolina groga. Una en el Tenerife-Nàstic (8a) i, l’altra, en el Nàstic-Alcorcón (11a).La falta de gol del CF Reus també s’ha traslladat als onze metres aquesta temporada. Els roig-i-negres només han gaudit d’una oportunitat des dels onze metres, però Querol va deixar escapar l’oportunitat. Curiosament l’únic penal a favor dels del Baix Camp va arribar en la segona jornada de la lliga, en el derbi davant el Nàstic a l’Estadi Municipal. Aquella pena màxima hagués donat els tres punts als reusencs ja que el matx anava 1-1, resultat amb el qual es va arribar al final del matx.El Reus també ha disposat d’un penal en contra, el que va cometre Olmo en la dissetena jornada davant el Barça B. Arnáiz no va desaprofitar la pena màxima per empatar un matx que els reusencs es van endur per 2-1.En el capítol d’expulsions, només Máyor ha acabat un partit abans d’hora. El davanter va veure dues grogues en la jornada set al camp del Sevilla Atlético (0-1). Garai, amb la de dissabte contra el Lugo, ja acumula dues expulsions en el que va de curs. El tècnic roig-i-negre va haver d’abandonar la banqueta en la visita al camp del Lorca.