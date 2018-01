En aquesta situació arriben Nàstic i Reus al derbi de diumenge al Nou Estadi

La dinàmica dels tarragonins en els últims partits és molt millor, encara que els reusencs segueixen per davant a la taula

Actualitzada 15/01/2018 a les 19:58

El Nàstic

El CF Reus

Les dinàmiques

El derbi ja és aquí. Gimnàstic de Tarragona i CF Reus mesuraran forces aquest diumenge al Nou Estadi, un duel que arrencarà a partir de les sis de la tarda, però que començarà molt més aviat. De fet, ja està en la ment de molts, més en la dels reusencs que en la dels tarragonins. No perquè uns li donin més importància que els altres, sinó pel fet que el Nàstic ha de jugar un partit abans que el del derbi. Es tracta del duel al Sadar contra l’Osasuna, que es va ajornar per la nevada del 2 de desembre i que s’acabarà jugant aquest dijous, a les set de la tarda.Pel que fa al derbi, els números dels dos equips són semblants en el general, però un arriba millor que l’altre, sense cap mena de dubte. A la classificació, continua manant el CF Reus, com sempre des que els reusencs van ascendir a la Segona Divisió A. Un empat del Nàstic aquest dijous a Pamplona faria variar aquesta circumstància, ja que els tarragonins passarien a ser dissetens i, els seus veïns, divuitens. Però un triomf del Nàstic elevaria als de Rodri fins a la dotzena posició de la taula, en una situació inusual pel que s’ha vist en el que va de temporada.El Nàstic ha sumat 25 punts en 21 partits. Si a la segona volta portés el mateix ritme, segurament se salvaria, i encara més tenint en compte que els experts acostumen a situar en 50 punts la salvació a la categoria de plata.Si són 25 els punts que té el Nàstic, també són 25 els gols que ha anotat. Són els mateixos, per exemple, que té el Cádiz, segon classificat amb 42 punts i en places d’ascens directe a Primera Divisió. Per continuar exemplificant les bones xifres realitzadores dels tarragonins, cal destacar que el Lugo, sisè i en posicions de promoció d’ascens, n’ha sumat 23 i que l’Albacete, dotzè, n’ha marcat tan sols 20.Ara bé, les xifres que més preocupen són les de gols encaixats. Un total de 30 en els esmentats 21 enfrontaments, el que motiva que el Nàstic sigui el quart equip més golejat de la Segona Divisió A, només superat pel Córdoba (penúltim, amb 41 dianes encaixades), el Valladolid (desè, amb 36) i la Cultural Leonesa (quinzena, amb 35) i empatat amb el cuer de la classificació, el Sevilla Atlético.A més, molts dels partits del Nàstic en el que va de temporada han estat de tot, menys avorrits. Golejades a favor, com l’aconseguida al Nuevo Arcángel contra el Córdoba (1-5) contrasten amb la desfeta al Nou Estadi davant de l’Sporting de Gijón (0-4), un resultat que va servir gairebé per condemnar a Lluís Carreras com a tècnic grana.El CF Reus es presentarà al Nou Estadi en una situació delicada amb un punt més que el Nàstic per situar-se amb 26 unitats.Els roig-i-negres van tancar el 2017 amb un regust amarg. Després de plantar-se al darrer partit de l’any amb 25 punts confiaven que la visita al camp del cuer, el Córdoba, els permetés arribar a una xifra quesignifiqués afrontar la segona volta amb gairebé una trentena de punts. El dur correctiu que va rebre l’equip reusenc a Andalusia, juntament amb l’empat en el darrer sospir per tancar la primera volta del curs amb 26 punts, obligarà els d’Aritz López Garai a millorar els seus registres en la segona meitat del curs. Els reusencs optimistes creuen que s’ha superat la meitat de punts necessaris per aconseguir la salvació, que s’acostuma a xifrar en la cinquantena de punts, però els més realistes detecten la necessitat de millorar per tal de tornar a competir a la divisió de plata la propera campanya.El que més preocupa a la capital del Baix Camp és l’efectivitat de cara a porteria. El CF Reus és l’equip de la Segona Divisió que menys gols ha aconseguit anotar. Només 14, dos menys que els que ha sumat el darrer classificat, el Sevilla Atlético. La falta de gol a Reus, tot i ser preocupant i real, no és notícia, ja que el curs passat ja va destacar per ser un dels equips menys realitzadors de la lliga. La dada és dolorosa en veure que el pitxitxi de la competició, Jaime Mata (del Valladolid), ha anotat, ell sol, quatre gols més que tot el CF Reus junts.Tot i la falta d’encert a la porteria rival, la defensa de la pròpia també és un fet destacable a Reus. Tot i les patinades a Tenerife i Còrdova, el CF Reus es troba entre els vuit conjunts que menys gols encaixen, amb un total de 24 dianes en contra.L’eficàcia defensiva que ha imperat en gran part de la temporada, juntament amb la manca de gols, han portat el CF Reus a ser l’equip que més ha empatat aquest curs. Un total d’onze enfrontaments han acabat amb repartiment de punts entre el rival i els reusencs, compartint aquest curiós honor amb la Cultural, quinzena classificada. Això fa que, tenint en compte les derrotes encaixades, el CF Reus es situï en números de playoff, ja que només ha deixat escapar els punts en sis ocasions, de les quals només dues han estat a l’Estadi Municipal.No és cap secret dir que el CF Reus arriba al partit d’aquest diumenge en una situació molt més complicada que la del seu rival. No pel moment classificatori, que segueix sent favorable als d’Aritz López Garai (deixant de banda el partit d’aquest dijous al Sadar), sinó per com hi arriba un equip i un altre.Prenent com a referència els cinc darrers enfrontaments de Lliga, el Nàstic sap que té les de guanyar, almenys en l’estat anímic. Set punts dels últims quinze sumats han servit a Tarragona per omplir de moral a un equip que semblava que cada vegada que aixecava el cap, l’havia d’amagar ràpidament. Però Els quatre punts sumats en les dues darreres sortides han servit per incrementar molt la moral d’un equip que sap que, si fa les coses com sap fer-les, té moltes opcions d’emportar-se els tres punts.Pel que fa a la dinàmica dels reusencs, arrosseguen la pitjor ratxa de la seva curta història a la Segona Divisió en acumular cinc partits sense conèixer la victòria. El més preocupant és que, dels darrers quinze punts només se n’han sumat dos, un dels quals a darrera hora (1-1 contra l’Alcorcón). El mal moment de forma reusenc es tradueix en deu gols encaixats en els darrers cinc partits per només un a favor. El futbol, però, és injust, ja que les sensacions dels reusencs sobre la gespa, sobretot en el partit de dissabte passat a l’Estadi, no són les que es veuen reflectides als números. El retorn de Carbia podria suposar una injecció de moral, molt necessària, de cara a aquest derbi.