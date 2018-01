Fa una selecció amb imatges dels millors moments de la temporada del conjunt grana

Calendaris sostenibles

Un total de 500 de calendaris amb imatges dels jugadors del Nàstic de Tarragona han començat distribuir-se entre els establiments d’hostaleria de Tarragona per al seu repartiment entre els aficionats. Es tracta d’una iniciativa desenvolupada per Coca-Cola i el club de futbol de la capital per agrair als aficionats el seguiment diari que fan del seu equip i aplaudir la valentia que demostren els jugadors al camp setmana rere setmana, amb una selecció dels millors moments de la temporada.El calendari, en el qual es recullen imatges dels jugadors de l’equip, moments de diferents partits del campionat de Segona Divisió i d’altres competicions oficials, va presentar-se ahir en un acte que va comptar amb la presència de tota la plantilla del conjunt grana.El Nàstic de Tarragona i Coca-Cola porten anys col·laborant en diverses accions conjuntes i, en aquesta ocasió es tornen a unir per presentar el calendari de l’any 2018. També els equips Girona FC, FC Barcelona i RCD Espanyol participen en aquesta iniciativa i compten amb els seus respectius calendaris del 2018 que seran distribuïts als seus aficionats.«Una de les característiques de la nostra activitat com a empresa és la vocació d’estar a prop de les comunitats en què operem. Això ens porta a col·laborar amb organitzacions i institucions dels àmbits socials, culturals i esportius. Poder col·laborar amb un club com el Nàstic de Tarragona, és per a nosaltres tot un privilegi. La publicació d’aquest calendari respon a aquest compromís i, a més, ens permet arribar als aficionats que tindran l’oportunitat de comptar amb un element gràfic del club que els acompanyarà al llarg de tot l’any», ha explicat Jesús Osuna del Departament de comunicació Coca-Cola European Partners Iberia.Coca-Cola ha produït al voltant de 180.000 calendaris de 18 equips de LaLiga Santander i 15, de LaLiga 1/2/3, que aniran a parar a locals d’hostaleria del diferent territori espanyol.Tots els calendaris s’han produït amb paper FSC, procedent de boscos sostenibles complint l’aposta de respecte al medi ambient de la companyia.