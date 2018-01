El Sant Pau presenta els 200 nens que omplen l'escola d'orgull

Aquest club no para de créixer i va aplegar 400 persones a Camp Clar en un dinar popular

Actualitzada 16/01/2018 a les 14:51

La secció de futbol del col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona va presentar, aquest dissabte, tots els seus equips. Va ser en un acte espectacular, a l’Estadi Ortega Parejo de Camp Clar, en una jornada que va començar amb la presentació dels 200 nens que formen part de l’escola (un total de 15 equips) i que va acabar amb un dinar popular en el qual hi van participar 400 persones.Però no ha estat gens senzill arribar a aquestes xifres. Fa tres anys només hi havia 45 jugadors que formaven part de l’escola i, ara les xifres, són més del quàdruple. El coordinador d’esports del col·legi, Joaquín Valencia, assegura que ha estat la «gran tasca» realitzada per Jordi Bargalló, coordinador de l’escola, la que ha permès aquest creixement.«El futbol no deixa de créixer al col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. Han passat de tres equips a quinze en tres temporades i tot respon a la inquietud de la direcció, que ha fet una aposta esportiva forta i seriosa, i a la feina diària d’en Jordi Bargalló i el seu equip d’entrenadors i entrenadores», segons Joaquín Valencia.La prioritat del col·legi no és una altra que la de formar nens i la problemàtica de la fuga de joves s’ha esvaït, ja que ara molts nens volen jugar al Sant Pau. Segons detalla Bargalló, «hem aconseguit canviar la tendència, ja que els nens no marxen a altres clubs. Tot el contrari, ja que molts dels que havien marxat, tornen perquè saben com treballem».Per la seva banda, Valencia remarca que «el projecte del Sant Pau és diferenciador, ja que els nens entren en el col·legi a partir dels 4 mesos i poden estar fins als 18 anys i, aquesta circumstància, implica un compromís formatiu més important que el d’un club».