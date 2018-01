Osasuna no recorrerà al TAD i acata jugar el partit contra el Nàstic

El matx es jugarà aquest dijous a les 19h, tal i com fixa el calendari de laLiga

Actualitzada 15/01/2018 a les 12:56

El Club Atlético Osasuna no recorrerà al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la resolució del Comitè d’Apel·lació, que va desestimar la petició del club navarrès d’obtenir els tres punts contra el Nàstic per una presumpta incompareixença dels tarragonins el 2 de desembre, quan es va haver de suspendre el partit a causa d’una nevada.El club navarrès ha fet oficial en un comunicat aquesta decisió, la qual significa que el CA Osasuna acata jugar el partit contra els granes que hauria d’haver-se disputat la jornada 17. D’aquesta manera, el matx es jugarà el proper dijous 18 de gener a les 19h, d’acord amb el calendari fixat per laLiga.Tot i acceptar jugar el partit, en el comunicat l’Osasuna es mostra convençut que continua tenint la raó. En aquest sentit, continua acusant al Nàstic d’haver-se negat a dormir a Pamplona per poder disputar el partit l’endemà de la nevada. Davant de la seva negació, el club navarrès va sol·licitar que el Nàstic perdés directament els tres punts, ja que considera que va incomplir la circular número 5 de la RFEF.Osasuna va recórrer el cas davant el Comitè de Competició, qui ho va rebutjar. Posteriorment va recórrer davant Apel·lació amb el mateix resultat. La seva última oportunitat era recórrer al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).