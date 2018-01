La Pobla empata i veu com es distancia del playoff d'ascens

Un gol de Barrera a pocs minuts pel final iguala la diana inicial pobletana de Moha

Actualitzada 14/01/2018 a les 22:55

Fitxa tècnica

La Pobla va deixar escapar una oportunitat gairebé perfecte d’acostar-se a la zona de playoff d’ascens a la Segona Divisió B. Les derrotes dels equips capdavanters, Ascó, Sant Andreu i Prat, obrien el camí del filial del Nàstic a les places de privilegi. Els poblencs, però, no van poder passar de l’empat al camp d’un Granollers molt tocat i situat en zona de descens.La Pobla esperava imposar el seu estil i manar en el partit des del xiulet inicial. Tot i així, el Granollers es mostrava fort per plantar cara al filial del Nàstic que veia com les coses no li sortien. Mica en mica la desesperació s’anava apoderant dels poblencs, que volien dominar el matx però no veien traduïda la seva superioritat a la taula sobre el terreny de joc.El Granollers confiava tenir alguna jugada que, aprofitant el desencert i la desesperació visitant, posés encara més nervis als grana i els jugués a favor per anotar un gol. Malgrat tot, la pilota no entrava en cap de les dues porteries i les possibilitats d’ambdós conjunts s’anaven diluïnt.El descans havia de servir a la Pobla per posar les coses a lloc, tornar a jugar un futbol pràctic que els permetés imposar-se com havia fet, en la jornada anterior, davant l’Ascó.El Granollers continuava amb el seu guió de defensar-se amb ungles i dents per tal d’aprofitar una jugada a la contra. El filial del Nàstic anava millorant i, per fi, trobava el premi del gol. A falta de vint minuts per al final del matx, Moha posava per davant la Pola. El davanter, arribat al conjunt grana aquest hivern, signava la seva segona diana com a jugador pobletà en el que tot just era el segon matx amb la samarreta grana.Semblava que el partit acabaria amb aquest 0-1 ja que el futbol s’anava apagant del terreny de joc. Però el Granollers, insistent en la seva cerca de punts, va aconseguir anotar al minut 85’. Un cop molt dur per a la Pobla, que es quedava sense reacció per trencar la igualada aconseguida per Barrera.Amb l’empat final, el filial del Nàstic queda situat a només un punt del playoff. Una setena posició prou bona tenint en compte que, en la propera jornada, la Pobla tindrà una nova oportunitat per fer l’assalt a la zona noble.Dissabte vinent, a partir de les sis de la tarda, l’Estadi Municipal de La Pobla de Mafumet viurà un duel molt interessant. El filial del Nàstic rebrà la visita del Sant Andreu, un conjunt que continua rondant les posicions de playoff. Així, doncs, els grana disposaran d’una nova oportunitat per situar-se entre els quatre primers de la Tercera Divisió.Granollers. Colchero, Mur, Garcia, Fuentes, Zamorano, Miguel (Groult, 70’), Gonçalves, Sánchez, López (Villaverde, 57’), Barrera i Correa (Arenas, 76’).Pobla CF. Perales, Vidal, Hernández, Ferrer, Domingo, Gimeno, Prats (Riad, 52’), Vilanova, Moha (Kone, 85’), Rayco i Ballesteros (Marín, 71’).Gols. 0-1, Moha (70’). 1-1, Barrera (85’).Àrbitre. Bruno Montoro (Barcelona). Va mostrar groga als locals Fuentes (41’), Miguel (66’) i Barrera (72’), i als visitants Gimeno (69’), Rayco (86’), Rabasso (89’) i Ballesteros (89’).Incidències. Partit disputat al Camp de Futbol Municipal de Granollers.