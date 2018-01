El debut de Pol Valentín a la Segona Divisió es tanca amb molt bones sensacions

A Almeria, Rodri va decidir apostar per fer jugar el lateral dret del filial davant la baixa per sanció d’Otar Kakabadze

Aposta encertada la de Rodri a l’Estadio de los Juegos Mediteráneos d’Almeria. El Nàstic viatjava a la ciutat andalusa amb baixes sensibles al lateral. Otar Kakabadze, propietari indiscutible del carril dret, es perdia el matx després d’haver vist la cinquena groga al camp del Rayo Vallecano. Davant aquesta absència, el tècnic del Nàstic apostava per incloure Pol Valentín a la llista de convocats.Durant la prèvia, les especulacions i el futbol ficció per veure qui ocuparia el lloc de Kakabadze van predominar en moltes converses. Rodri, amb decisió, va apostar perquè fos Pol Valentín l’escollit. D’aquesta manera, el jove futbolista del filial debutava amb el conjunt grana a la Segona Divisió.El jove lateral gironí no va decebre en la seva posada de llarg amb el Nàstic. A mesura que corria el temps a Almeria, Valentín anava sentint-se més còmode fins al punt de tancar el matx constatant que és una de les peces de futur per a les quals ha d’apostar el club tarragoní.Les seves internades per la banda dreta van ser oxígen per al Nàstic i un malson per a la defensa andalusa. Nano, l’encarregat d’aturar-lo, va patir més del compte davant un futbolista molt jove que tot just debutava a la competició. Els compassos de domini grana van permetre fer créixer la confiança de Valentín.La seva presència a les expedicions del Nàstic no eren notícia. Aquesta pretemporada ja la va realitzar amb el primer equip, tot i ser un dels jugadors intocables a La Pobla. Coneix els jugadors, la idea de futbol dels tarragonins i a les seves cames i al seu cap hi ha qualitat. Els ingredients ja hi eren, només faltava un escenari on poder-los explotar per demostrar de què és capaç.Fins aquest dissabte, havia entrat a quatre convocatòries del Nàstic en la Segona Divisió, tot i no jugar. Sí que ho havia fet, però, en els compromisos de Copa Catalunya. Davant el Vilafranca i el Cornellà va ser titular i va constatar les bones sensacions deixades durant la pretemporada.Pol Valentín va renovar amb el Nàstic aquest estiu. Tot i lesionar-se just a l’inici del curs, el club grana va voler lligar una de les perles del filial, amb la idea que pogués arribar a fer-se un lloc al primer equip.Valentín va prorrogar el contracte amb el Nàstic fins al 2020, tot i no tenir fitxa del primer equip ja que el seu futur més immediat es troba a la Pobla. Després de l’actuació a Almeria, no sorprendria veure’l més sovint a les llistes de Rodri o fent el salt al futbol professional la temporada vinent.