Es posen a la venda les primeres entrades per al derbi del proper diumenge

El CF Reus les posarà a la venda a partir d’aquest dimecres

Actualitzada 14/01/2018 a les 21:50

Premi Fidelitat, fins divendres

339 entrades per al CF Reus

Molina i la tercera equipació

Aquest diumenge, vint-i-u de gener a partir de les sis de la tarda, el Nou Estadi acollirà el quart derbi que Nàstic i CF Reus protagonitzaran a la Segona Divisió. L’entitat grana ha posat a la venda, avui mateix, les entrades per a aquest partit. Aquestes tindran els preus habituals per a cada partit. D’aquesta manera, doncs, el club descarta realitzar alguna promoció especial per omplir les grades el dia del derbi.Així doncs, els tiquets tindran un preu de trenta euros a la zona de Tribuna, vint euros a la graderia de Preferent i quinze euros als Gols. Els tiquets es poden adquirir a les oficines del Nàstic fins que s’esgotin. Això també vol dir que els socis i aficionats grana no tenen limitacions pel que fa a l’adquisició d’aquestes.Aquest divendre, dinou de gener, serà el darrer dia en el qual els socis podran accedir al Premi Fidelitat. Aquest és un abonament per a la segona temporada que el club regala als socis que han acudit a tots els partits de la primera volta. De la mateixa manera, els passis per a la segona volta continuen a la venda amb un preu que suposa un cinquanta per cent de descompte respecte els carnets de temporada completa.El Nàstic ha facilitat més de trescentes entrades per a l’afició visitant que, com és costum al Nou Estadi, s’ubicarà entre el Gol Sud i Preferent. El conjunt de la capital del Baix Camp posarà a la venda les entrades a partir d’aquest dimecres amb preferència per als abonats. Així, aquells socis que tinguin un passi de temporada o el carnet Soc del Reus podran comprar les entrades per al derbi de manera exclusiva aquests dimecres i dijous. El divendres i dissabte la venda d’entrades s’obrirà a la resta de públic general.El CF Reus permet adquirir un màxim de quatre entrades a cada soci i aficionat. Els tiquets per al derbi tindran un preu unitari de quinze euros, i només es podran adquirir a la Botiga oficial del CF Reus situada al Centre Comercial El Pallol, en horari de nou del matí a nou del vespre.El Nàstic ja prepara la prèvia del derbi tot i tenir pendent, aquest dijous, la visita a l’Osasuna. El club tarragoní va fer públic, ahir, el cartell per al matx contra els reusencs. El capità Xavi Molina i la tercera equipació en són els protagonistes.