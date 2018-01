Gerard Subirats rep el guardó com a campió d'Espanya de T1-N

El pilot tortosí ha estat reconegut a la Gala de Campions de la Real Federació Espanyola d’Automobilisme per imposar-se a la categoria del Campionat d’Espanya de Rallies Tot Terrenys 2017

La Real Federació Espanyola d’Automobilisme ha celebrat la Gala dels Campions 2017 en la qual ha premiat als guanyadors dels diferents certàmens nacionals de l’any passat. Entre els guardonats hi era Gerard Subirats, pilot de Tortosa de SB Hotels Rally Team. El tortosí ha rebut el premi com a campió d’Espanya en la modalitat T1-N. A més, Gerard Subirats també va finalitzar 4t al campionat nacional, va ser el millor ‘rookie’ de l’any i es va proclamar guanyador de la Mitsubishi EVO Cup TT.Gerard Subirats ha comentat que encara ha de decidir si continua «com la temporada passada o augmenta a una categoria superior. Els objectius dependran d’això, però en qualsevol cas, lluitaré per estar amunt». A més, el pilot tortosí té clar que li agradaria participar al Rallie del Marroc, que se celebrarà a l’octubre. «Tot i això, somio en participar al Dakar dintre de dos o tres anys», afirma el pilot català.