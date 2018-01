El Reus desitja posar fi a la mala ratxa derrotant el Lugo

El Lugo arriba al matx encadenant tres derrotes consecutives

Alineacions probables

El Reus Deportiu rebrà aquest dissabte la visita del CD Lugo amb la intenció de posar fi a la mala ratxa de quatre partits sense conèixer el triomf, cosa que intentarà evitar un rival que desitja tallar la mala sèrie de resultats del final de la primera volta.Després d'un inici de temporada esperançador, els tarragonins han perdut manxa, i s'han anat allunyant a poc a poc de la zona alta en la qual van estar instal·lats en els primers compassos de la campanya.Malgrat això, l'equip que entrena Aritz López Garai s'ha instal·lat en una còmoda tretzena posició, sumant 26 punts que els allunyen a cinc de les posicions de descens, però també a vuit del 'play-off' d'ascens a LaLiga Santander.Els reusencs tindran la complicada missió d'intentar superar al setè classificat, però la il·lusió d'un equip que no vol renunciar a res pot pesar més que qualsevol favoritisme.López Garai afrontarà el duel amb tres baixes, totes elles per lesió: Ricardo Vaz, amb els lligaments del genoll trencats, es perdrà gairebé tot el que queda de temporada, mentre que el lateral Jorge Miramón i el punta David Querol, no s'han recuperat de les seves respectives molèsties.El tècnic de l'entitat reusenca podria tornar a apostar pel 4-4-2, el seu sistema preferit, en el que Mayor i Lekic serien els dos davanters escollits. Per darrere, l'home més determinant, pel que passarà tot el joc, serà Gus Ledes.El CD Lugo visita al Reus amb l'objectiu de tallar la mala sèrie de resultats amb que va tancar la seva millor primera volta en LaLiga 1/2/3, i tornar a les posicions de promoció d'ascens.L'equip gallec, a més de les tres derrotes que ha enllaçat, ha perdut a dos jugadors pel que resta de temporada per les seves respectives lesions de genoll, Eduard Campabadal i l'argentí Francisco Fydriszewski, i el preparador blanc-i-vermell, Francisco Rodríguez, tampoc podrà comptar aquesta setmana i les dues pròximes amb l'interior Iriome González.El tècnic segueix sense comptar amb el porter Roberto Fernández, Sergio Gil i el paraguaià Sergio Díaz, un altre dels quals es perdran tot el que queda de campionat.Per decisió tècnica, ha prescindit del migcampista Guille Donoso i de l'últim fitxatge, Álvaro Lemos, el segon que ha concretat al mercat hivernal, en el que també s'ha reforçat amb el davanter del Getafe Manuel Jesús Vázquez 'Chuli', qui es refà d'una artroscòpia de turmell.En la convocatòria han entrat els jugadors del filial Dani Escriche, davanter, i Manu Núñez, migcampista, i han tornat Vasyl Kravets, descartat en anteriors cites, Luis Muñoz, després de complir sanció, i Antonio Campillo, que s'ha refet d'una lesió.Les baixes obligaran Francisco a modificar l'onze, al qual poden tornar Mario Barco per Fydriszewski en la davantera, Luis Muñoz per Bernardo Cruz al centre de la saga i Campillo, Escriche o Carlos Pita per contrarestar l'absència d'Iriome, amb canvi de sistema en el cas que el capità torni a l'onze.Reus: Edgar Badia; Joan Campins, Pichu Atienza, Olmo, Álex Menéndez; Yoda, Juan Domínguez, Tito, Gus Ledes; Lekic, Máyor.Lugo: Juan Carlos; Leuko, Bernardo o Luis Muñoz, Josete, Luis Ruiz; Carlos Pita, Seoane, Azeez; Fede Vico, Mario Barco, Cristian Herrera.Àrbitre: Saúl Ais Reig (col·legi valencià).Camp: Municipal