El Reus cau contra el Lugo i allarga la mala ratxa (0-1)

Els del Baix Camp no han pogut capgirar el marcador contra un efectiu Lugo

Actualitzada 13/01/2018 a les 22:36

Poc joc a la segona meitat

Fitxa tècnica

El Reus necessitava recuperar sensacions després d’acumular quatre partits sense guanyar. Davant tenia al Lugo que també es trobava en una situació similar a la dels locals, ja que portaven tres partits perdent. El partit ha començat molt igualat, amb un Lugo que volia fer-se amb el domini de la possessió per controlar el partit però el Reus fent molt bona pressió impedia que els gallecs tinguessin gaire temps la pilota.Els primers en avisar han estat els locals. Campins per banda dreta ha realitzat una bona centrada però la pilota s’ha passejat per l’àrea en no trobar rematador. Poc després ha arribat una acció simètrica per banda esquerra. Menéndez ha centrat però altre cop, ningú ha pogut rematar. El Lugo no podia sortir del mig del camp però a la primera que ha pogut, ho ha aprofitat a la perfecció. Els gallecs han recuperat la pilota al cercle central i ràpidament han obert a banda esquerra on Fede Vico ha conduït fins al lateral de l’àrea de Badia. Des d’allí ha centrat la pilota al primer pal on Cristian Herrera ha rematat en planxa l’esfèric i ha aconseguit batre a Edgar Badia. Amb molt poc, el Lugo ha aconseguit avançar-se en el marcador i, com ja va passar la setmana passada, ha obligat al Reus a remuntar per intentar guanyar el partit. Tot i que aquest cop no ho han aconseguit.Els primers minuts després d’encaixar el gol, els locals s’han ensorrat una mica i això ha permès que el Lugo tingués més presència en el joc. Tot i això, no aconseguia tornar a disparar a la porteria de Badia. Amb el pas dels minuts el Reus s’ha refet i ha tornat a l’atac. La defensa gallega obligava als del Baix Camp a jugar per bandes i els roig-i-negres han aprofitat per centrar però tots els intents els acabava refusant la defensa. Als locals no els hi ha quedat una altra que disparar des de fora l’àrea però tots els xuts han marxat lluny de la porteria de Juan Carlos. En els darrers minuts de la primera meitat el Lugo ha estat a punt d’ampliar distàncies en el marcador. Mario Barco, convertit en extrem, ha centrat al segon pal on Fede Vico entrava lliure de marca. El migcampista del Lugo ha rematat sol davant de Badia però, per sort pels locals, el seu xut ha anat molt desviat. Amb aquesta darrera ocasió s’ha arribat al descans.El partit, que estava sent molt net, s’ha girat a la segona meitat i ha estat marcat per les constants interrupcions per part dels dos equips. Al Lugo ja li interessava que el partit s’anés parant a cada instant i el Reus ha caigut a la trampa. Tot i això, els primers minuts d’aquesta part el Lugo ha sortit a ampliar distàncies en el marcador, exercint una pressió molt alta i arribant molt a l’àrea reusenca. Amb el pas dels minuts i veient que no podien superar la defensa roig-i-negre, s’han anat tancant darrere i semblava que seria el torn del Reus. Però no ha estat així, a partir d’aquí, l’encontre s’ha anat estancant a cada instant i el Municipal s’anava desesperant cada vegada més amb les constants interrupcions comeses pel Lugo. La desesperació ha portat a l’entrenador del Reus, Aritz López Garai, ha reclamar una targeta per una falta de Pita sobre Máyor. L’àrbitre, poc permissiu, no s’ho ha pensat dues vegades i ha expulsat a l’entrenador local.Quan més s’ha jugat ha estat en els darrers deu minuts. En aquest temps l’emoció ha reviscut i el partit ha pogut acabar en empat a 1 o en derrota per 0 a 2, tot i que al final ha acabat amb el mateix resultat que a la primera meitat, 0 a 1. El Reus s’ha tornat a endollar en el partit i ha començat a buscar la porteria rival sense pausa, però la defensa i el porter rival s’estaven mostrant molt segurs. Una de les oportunitats més clares l’ha tingut Carbia. El tarragoní, que tornava avui a l’onze titular, ha rebut una passada en llarg de Menéndez que l’ha deixat dins l’àrea. Lluitant contra el defensor Carbia ha caigut davant el porter rival i semblava que l’àrbitre anava a xiular penal però el col·legiat ha acabat amonestant al tarragoní en entendre que s’havia deixat caure, intentant enganyar a l’àrbitre. Ja en els últims minuts de partit, Lekic ha realitzat una gran jugada dins l’àrea, s’ha lliurat de dos defensors i ha disparat a porta però el xut ha marxat per línia de fons, fregant el pal de la porteria de Juan Carlos. Després d’aquesta ocasió del Reus ha arribat la resposta del Lugo, que poc ha faltat per què sentenciés el partit. Escriche ha rematat una centrada a l’àrea, el jugador del Lugo ha intentat sorprendre a Badia amb una vaselina amb el cap però el porter ha aconseguit desviar la pilota amb la punta dels dits.L’àrbitre del partit ha afegit quatre minuts tot i que al final ha deixat córrer fins el rellotge fins al 95. Just quan es complia el temps anunciat, el Reus ha aconseguit un córner que l’àrbitre ha permès executar. El Reus tenia aquí la darrera oportunitat per empatar el partit i Edgar Badia ha pujat a rematar el córner. L’execució del llançament de cantonada no ha estat bona i ha provocat el contraatac del Lugo. Cristian Herrera ha estat a punt de fer el segon gol, ja que ha aconseguit córrer més que Badia i des de uns metres més lluny de la frontal ha disparat a porta però Yoda, molt veloç ha desviat el tir. Amb aquesta darrera acció s’ha donat per finalitzat el partit.Amb aquesta derrota el Reus encadena el cinquè partit consecutiu sense aconseguir guanyar i arriba en una dinàmica molt oposada al Nàstic al derbi de la setmana vinent. Els del Baix Camp segueixen per davant dels tarragonins a la classificació però la diferència entre els dos conjunts és de tan sols un punt.Reus. Edgar Badia, Menéndez, Olmo, Atienza, Campins, Juan Domínguez, Vítor Silva, Fran Carbia (Cámara 79’), Haro (Yoda 68’), Carbonell i Máyor (Lekic 68’).Lugo. Juan Carlos, Leuko, Josete, Carlos Pita (Albarracín 66’), Bernardo, Seoane, Mario Barco, Fede Vico (Escriche 88’), Azeez, Luis Ruiz (Kravets 50’), Cristian HerreraGols. 0-1 Cristian Herrera (14’)Àrbitre. Saúl Ais Reig (colegio valenciano). Ha amonestat al local Carbia (59’) i als visitants Luis Ruiz (52’), Pita (60’) Kravets (73’), Albarracín (90’) i Herrera (90+1’)Incidencies. L’Estadi Municipal de Reus ha acogido a 1.882 espectadors.