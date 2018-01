Dimitrievski salva al Nàstic de la derrota

El meta atura un penal que ajuda als tarragonins a sumar un punt a Almeria (1-1)

Actualitzada 13/01/2018 a les 20:07

El Nàstic aconsegueix un punt a Almeria amb sabor a glòria, ja que Dimitrievski ha aturat un penal quan l’electrònic ja assenyalava el minut 90. Els de Rodri s’allunyen ja a quatre punts del descens gràcies a un empat que ha arribat amb gol en pròpia porteria de Joaquín, el qual ha servit igualar una gran diana de Fidel, també a la segona meitat.Álvaro ha tingut l’oportunitat de debutar i ha estat molt participatiu en atac, i ha acabat jugant amb Dongou.Amb un onze de circumstàncies a causa de les nombroses baixes per sanció (Kakabadze i Abraham Minero) i per lesió (Uche, Djetei, Stephane Emaná, Sergio Tejera, Arzo, Jean Luc i Omar Perdomo), Rodri ha apostat pels futbolistes de què disposava partint de la base de què no havia de canviar gaire cosa respecte als que van guanyar a Valecas.La gran sorpresa de l’onze del Nàstic ha estat la inclusió de Pol Valentín a l’onze, en el que ha estat el seu debut a la Segona Divisió A, una estrena, per cert, més que satisfactòria. El petit dels Valentín ha entrat per banda una vegada i una altra, deixant sense arguments a Nano i tornant-lo completament boig.L’altra novetat ha estat la presència de Javi Jiménez en el carril esquerre de la defensa. Com sempre, el jove carriler ha complert amb escreix. Però dos jugadors han sobresortit, dos futbolistes que no han tingut gaire protagonisme durant la temporada i que ara, amb el mercat d’hivern en moviment, estan donant la seva millor versió. El primer, Juan Muñiz, el qual s’ha posat l’equip a l’esquena i ha trencat completament al rival amb el seu joc entre línies i amb la seva esquerra endimoniada. L’altre, Tete Morente. Quins dos partits porta l’extrem arribat de l’Atlètic Balears. És el perill personificat per banda esquerra.Però, en això del futbol, el que importa són els gols. I, en els primers 45 minuts, el Nàstic no n’ha aconseguit marcar cap. El mateix Muñiz, als 8 minuts, ha tingut una oportunitat impossible de fallar, però ha acabat errant. Passada des de la banda dreta de Pol Valentín, que deixa completament sol a l’asturià. Aquest, fa misto amb cama dreta i no pot pujar el primer al marcador.Però l’Almería tampoc s’ha quedat quiet. Rubén Alcaraz, l’home més perillós dels seus, ha estat a punt de marcar en el 12’, en una rematada de cap que ha obligat a Dimitrievski a estirar-se. Ell mateix, en el 29’, rematava des de lluny i la pilota s’escapava llepant el pal dret de la porteria defensada pel macedoni.Abans de marxar al descans, dues ocasions del Nàstic podrien haver acabat en gol, però no ha estat així. El doble xut de Tete Morente en el minut 35 ha topat en dos defensors diferents, mentre que Gaztañaga ha posat a prova a René a sis minuts del descans, en un tret que el meta local ha hagut de desviar a córner.Tete estava tornant completament boig al lateral local Navas i, per aquest motiu, Lucas l’ha canviat al descans. Ha donat entrada a Fran, el qual s’ha mostrat més ferm que el seu company.En la segona meitat el Nàstic no ha estat capaç de mantenir el nivell de la primera. L’Almeria ha avançat línies i els Muñiz, Morente i companyia han perdut l’espurna dels primers 45 minuts. Costava molt més atacar a la defensa rival i ha estat determinant que Maikel Mesa no ha entrat en joc. Ha desaparegut completament del partit, i el Nàstic ho ha notat. Per aquest mateix motiu, Rodri ha decidit que fos el primer canvi, en el 66’.Ha estat un canvi netament ofensiu, ja que ha entrat al terreny de joc Dongou, el qual tenia una missió complicada, que no era una altra que ajudar a igualar l’electrònic que havia desnivellat sis minuts abans Fidel, amb un gran gol amb cama esquerra aprofitant una genial centrada des de la dreta de Pozo. Dimitrievski, que després acabaria sent determinant pels seus, s’ha quedat a mitja sortida i, possiblement, podria haver fet alguna cosa més per evitar el gol.Però aquest Nàstic està tocat amb una vareta màgica quan viatja. Poques vegades perd. I, si no entrava el gol per part d’un jugador propi, entraria d’una altra manera. Aquesta altra manera ha estat en pròpia porteria. Dispara Tete Morente en el 79’ des de l’esquerra, la desvia lleugerament Verza, la pilota topa en el cos de Joaquín, i aquest sí que la desvia sensiblement, enganyant René.Amb l’1-1 els dos equips han anat clarament a pels tres punts, i gairebé els aconsegueix l’Almeria, però, aquesta vegada, Dimitrievski ha salvat els mobles. Penal de Javi Jiménez que llença Verza i el macedoni, molt intel·ligent, li endevina les intencions. Punt que serveix per allunyar al Nàstic encara més de la zona de descens.FITXA TÈCNICAALMERIARené, Navas (Fran, 46’), Trujillo, Joaquín, Nano, Mandi, Rubén Alcaraz, Verza, Pozo (Juan Muñoz, 84’), Hicham (Gaspar, 76’) i Fidel.NÀSTICDimitrievski, Pol Valentín, Suzuki, Xavi Molina, Javi Jiménez, Gaztañaga, Eddy Silvestre (Javier Matilla, 74’), Muñiz, Maikel Mesa (Jean Marie Dongou, 66’), Tete Morente i Manu Barreiro (Álvaro Vázquez, 76’).GOLS1-0, Fidel (58’); 1-1 Joaquín en pròpia porteria (79’)ÀRBITREValentín Pizarro Gómez (madrileny). Va mostrar la targeta groga als locals Navas, Fran i Verza; i al visitant Juan Muñiz.INCIDÈNCIESL’Estadi de los Juegos Mediterráneos va acollir 6.046 espectadors.