Un Lugo perillós arribarà a l'Estadi amb l'objectiu de tornar a alçar el vol

L’equip gallec encadena tres derrotes consecutives i afronta el matx a Reus amb cares noves i l’ambició renovada

Actualitzada 11/01/2018 a les 21:28

Castigats per les lesions

L’adéu d’Ignasi Miquel, clau

Al Reus, tots els coneguts

El CF Reus sap molt bé que no es pot fiar de les ratxes ni les dinàmiques. Còrdova encara és a la ment de molts, per mala sort. El conjunt d’Aritz López Garai afronta, aquest dissabte, un matx contra un rival que, salvant les distàncies, pot convertir-se en una arma de doble fil.El CD Lugo va començar la temporada sorprenent gratament. Tot i no fer el futbol més atractiu de la competició, els gallecs es van situar en la zona alta de la taula. Durant diverses jornades, fins i tot, van ocupar el liderat de la Segona Divisió. La situació amb la qual arribarà a la capital del Baix Camp és del tot diferent. Tres jornades consecutives acumulant derrotes han portat el club gallec a abandonar la zona noble de la taula. Tot i així, les aspiracions de playoff es mantenen intactes i, en l’entorn del Lugo, veuen l’enfrontament amb el CF Reus com el partit que ha de suposar el punt d’inflexió.La irregularitat que ha arrossegat el Lugo en les darreres jornades es deu, en part, a la llarga llista de futbolistes que es troben a la infermeria. Algunes d’aquestes baixes, a més, són de futbolistes que havien estat claus en el bon ritme gallec. Abans d’acabar l’any, els de l’Anxo Carro perdien Campadaval, castigat per un trencament del lligament creuat que el mantindrà lluny de la gespa fins al final de la temporada. La mateixa mala sort va acompanyar els gallecs en el primer partit de l’any. El futbolista argentí Fydriszewski també es va acomiadar de la temporada després de trencar-se el lligament creuat anterior i el menisc intern. Segon partit consecutiu en el qual el Lugo perdia un futbolista important pel que queda de curs. Per a més mala sort, Iriome també es va lesionar en un partit, al camp de l’Almería, que el Lugo va acabar perdent després de deixar escapar l’empat fallant un penal. Iriome tampoc estarà a Reus, ja que el futbolista estarà lluny dels terrenys de joc unes tres setmanes.El bon paper del català Ignasi Miquel va captar l’atenció dels grans clubs. El central català va abandonar l’Anxo Carro per posar rumb al Málaga. Això va desastabilitzar la zona defensiva gallega i va propiciar un final d’any que els va portar a abandonar les posicions d’ascens directe.Tot i aquest adéu, la directiva va saber moure fitxa per incorporar un jugador que engresqués l’afició i tornés a apujar la moral de socis i jugadors. Així, Álvaro Lemos ha posat rumb, aquesta mateixa setmana, a l’Anxo Carro per retrobar-se amb el seu antic equip.Aritz López Garai podrà comptar amb tots els futbolistes que ja té disponibles des del darrer partit del 2017. Tret de Querol i Miramón, encara lesionats, i la baixa de llarga durada de Ricardo Vaz, tots els futbolistes podran formar part de la llista. Aquest dissabte podria ser una bona oportunitat per veure reaparèixer Fran Carbia, que encara no ha protagonitzat cap convocatòria des de la recuperació de la seva lesió.