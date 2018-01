Pol Valentín apunta a l'onze del Nàstic a Almeria

Els tarragonins volen fugir de la zona baixa

Actualitzada 12/01/2018 a les 21:40

El Nàstic de Tarragona visita aquest dissabte a la tarda (18 hores) la UD Almería, un equip que, com els tarragonins, voreja la zona baixa de la taula classificatòria de la categoria de plata.El conjunt grana busca la segona victòria consecutiva, després del gran triomf assolit a Vallecas la passada setmana, la qual va impedir que els de Rodri caiguessin a la zona de descens.El Nàstic arriba al partit amb les baixes d'Uche, Djetei, Stephane Emaná, Sergio Tejera, Arzo, Jean Luc i Omar Perdomo, que estan lesionats, i d'Abraham Minero i Kakabadze, que estan sancionats per acumulació d'amonestacions.Amb aquestes baixes, Rodri ha d'escollir dos jugadors en els laterals, i la gran novetat a l'onze podria ser la inclusió de Pol Valentín, que substituiria a Kakabadze. El lateral estaria acompanyat en defensa de Suzuki, Molina i Javi Jiménez, que actuarà en el lateral esquerre per la baixa per sanció d'Abraham.En el centre del camp, Gaztañaga i Eddy Silvestre repetiran, mentre que les bandes tornaran a ser per a Muñiz i Tete Morente. Maikel Mesa, a la mitja punta, i Barreiro a dalt completaran l'onze.