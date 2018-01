Els navarresos encara poden anar al Tribunal Administratiu de l'Esport

Actualitzada 12/01/2018 a les 14:02

El Comitè d'Apel·lació ha desestimat el recurs presentat per Osasuna, que va demanar els tres punts contra el Nàstic per una presumpta incompareixença dels tarragonins el 2 de desembre, en el marc de la nevada que va caure a Pamplona.Així, els navarresos tornen a perdre un recurs, deprés de sortir derrotats també en el que van presentar prèviament, i que també va desestimar el Comitè de Competició.Ara, l'última via que té Osasuna per intentar guanyar els punts als despatxos és dirigint-se al Tribunal Administratiu de l'Esport.Cal recordar que ja s'ha fixat data pel partit entre l'Osasuna i el Nàstic, que donaria per finalitzada la primera volta del Campionat de Lliga. El duel es jugadà el pròxim dijous 18 de gener, a les 19 hores.