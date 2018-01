Presentació múltiple amb sorpresa

Álvaro Vázquez, convidat com a nou jugador del Nàstic en la posada de llarg de Javier Matilla, César Arzo i Javi Márquez

Actualitzada 11/01/2018 a les 18:55

Era la presentació oficial de Javier Matilla, César Arzo i Javi Márquez com a nous jugadors del Nàstic, però Álvaro Vázquez s’hi va colar. El jugador de l’Espanyol, d’una vegada per totes, va tancar la seva cessió a l’entitat grana i va ser també protagonista a Casa Miret aquest dijous a la tarda, on es va desenvolupar l’acte de posada de llarg de tots els fitxatges realitzats fins ara en el mercat d’hivern.«Estic envoltat de quatre cracks que venen a ajudar al Nàstic». Aquesta va ser la carta de presentació que va mostrar Josep Maria Andreu, president del Nàstic, el qual no podia amagar el somriure, conscient que ha realitzat contractacions que il·lusionen molt a l’afició i que, si estan al nivell esperat, aquest Nàstic pot aspirar a grans coses.Un per un, tots els futbolistes van anar expressant els motius pels quals han arribat a Tarragona i, en general, com es troben. Per començar, Javier Matilla, migcampista que no tenia equip, va mostrar-se content pel fet de poder venir a un equip que hagi confiat en ell tot i les lesions. «Aquestes dues o tres setmanes d’entrenaments m’han vingut bé després de la llarga lesió i de la inactivitat», va apuntar, tot avisant que «he vingut per tornar a sentir-me futbolista després de les llargues lesions que he patit».Després va ser el torn de César Arzo, qui va assegurar venir a Tarragona «amb moltíssimes ganes i amb moltíssima motivació després d’haver jugat en diversos països». Ell, que habitualment actua en el centre de la defensa, va apuntar que al llarg de la seva dilatada carrera «també he pogut jugar en posicions de pivot defensiu, com en la meva última etapa al Zaragoza». A més, el futbolista es va mostrar molt feliç per l’equip que s’ha trobat, ja que «m’ha sorprès moltíssim la qualitat que hi ha a la plantilla. Crec que no estem on mereixeríem a la classificació».El tercer a passar pels micròfons va ser el centrecampista Javi Márquez, arribat del Cosmos dels Estats Units. «En primer lloc, agrair al Nàstic l’aposta que ha fet perquè jo estigui aquí», va manifestar en la seva primera compareixença pública, tot afegint que «el Nàstic és el millor equip per continuar amb la meva carrera». «Vinc amb molta il·lusió i ho faig a un club en el qual m’hi sento molt identificat, perquè és de la meva terra», va apuntar el futbolista, el qual mai ha jugat a Segona Divisió A, tot i que «intentaré adaptar-m’hi el més aviat possible i fer tot el que l’entrenador em demani».Per últim, el darrer a arribar. Álvaro Vázquez, la gran sorpresa de la roda de premsa, va deixar ben clares les seves intencions de fitxar pel Nàstic des del principi. «Em van convèncer des del primer moment. S’ha allargat molt, però estic aquí», va destacar el davanter, que ve per a competir amb Barreiro, Uche, Dongou i Stephane Emaná per un lloc a la davantera. «Aquestes darreres temporades no he estat competint tal com a mi m’agradaria, i estic convençut que aquí ho podré fer», va manifestar Álvaro, que va deixar clar que «estic aquí, i puc competir des de ja mateix», va sentenciar el davanter barceloní.