Oficial: Dumitru, cinquè fitxatge del Nàstic

L'extrem fitxa fins el 2020

Actualitzada 11/01/2018 a les 20:33

Nicolau Manuel Dumitru Cardoso, conegut futbolísticament com Dumitru, ja és jugdor del Nàstic. L'extrem esquerre, que procedeix de l'Alcorcón, signa un contracte amb l’entitat tarragonina fins a juny de 2020.Dumitru ocupa la posició d’extrem esquerre, i amb el conjunt madrileny ha disputat 14 partits i ha marcat 3 gols entre Segona A i Copa del Rey, un d’ells precisament contra el Nàstic en el partit jugat al Nou Estadi.De pare romanès i mare brasilera, va començar a jugar a Itàlia, concretament a l’Empoli. L’any 2010 va fitxar pel Nàpols, amb qui va debutar a la Sèrie A. Bona part de la seva trajectòria l’ha jugat a Itàlia en diferents equips de la Sèrie B com el Ternana, el Cittadella, el Regina o el Latina. Fora de la lliga italiana ha estat també al Veria de Grècia o al Nottingham Forest anglès, abans de jugar amb l’Alcorcón.Entre les característiques físiques de Dumitru, destaca la seva velocitat per banda i una bona centrada amb cama esquerra. A més a més, mostra una bona capacitat golejadora i ha arribat a ser internacional amb Itàlia en categories inferiors. Entre la selecció sub-19 i la sub-20 ha jugat 19 partits i ha fet 2 gols.