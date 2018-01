La visita del Lugo i el record de la millor època a la Segona Divisió

El curs passat el CF Reus va situar-se segon a la taula després de rebre els gallecs a l’Estadi

Dinàmiques oposades

El CF Reus necessita aferrar-se a totes les opcions positives per deixar enrere les males sensacions. Tot i el futbol que practica l’equip, els darrers resultats encadenats no deixen tranquil el conjunt d’Aritz López Garai. Les derrotes a Tenerife i Còrdova a finals del 2017 encara porten cua tot i que l’equip tornés a puntuar dissabte passat contra l’Alcorcón.Aquest cap de setmana hi ha una nova cita d’una competició que sempre exigeix per la igualtat que hi predomina. El Lugo arribarà a Reus per donar el tret de sortida a una segona volta en la qual, els del Baix Camp, hauran de millorar, per poc que sigui, els seus registres si volen mantenir-se un any més a la Segona Divisió evitant tots els patiments necessaris.Toca fer un reset, quedar-se amb el que ha funcionat i canviar el que no. La visita del Lugo, tot i la posició que ocupen els dos conjunts a la taula, pot ser una bona excusa per canviar la dinàmica. El CF Reus pot fixar-se en el que va passar el curs anterior quan els gallecs es van enfrontar als roig-i-negres a l’Estadi Municipal. Va ser en l’onzena jornada, una data que va situar als del Baix Camp amb els seus millors registres a la Segona Divisió.El conjunt que llavors entrenava Natxo González es va imposar al Lugo per dos gols a un. Máyor i Fran Carbia van avançar els locals en dos minuts d’inspiració. El gol de Joselu, al minut 55’, va ser insuficient per a la reacció gallega.Aquella victòria va permetre al CF Reus arribar a la segona posició de la taula, la seva millor classificació en la categoria. El conjunt de Natxo, gràcies a aquella onzena jornada, es va situar amb 20 punts, a tres dels seus perseguidors i a sis del líder. També sumava onze gols a favor i sis en contra. Els roig-i-negres van mantenir aquesta posició privilegiada durant dues jornades.Aquella escalada va coronar un inici de competició espectacular.Els del Baix Camp, debutants a la categoria, van signar cinc victòries, cinc empats i una sola derrota en els primers onze partits de la història a la categoria de plata. La derrota, a més, no va arribar fins a la vuitena jornada. Curiosament, el partit contra el Lugo a l’Estadi també va significar la suma de dues jornades consecutives anotant dos gols per partit. Una dada que, tot i ser força pobra, suposa la millor ratxa pel que fa a aquests registres.El CF Reus va afrontar aquell partit en un núvol, empès pels resultats aconseguits fins llavors. El partit d’aquest dissabte, però, arriba en una situació del tot diferent. El conjunt de Garai encadena quatre partits sense guanyar, la seva pitjor ratxa a la Segona Divisió. Amb el bon record de la visita del Lugo i, esborrant els fantasmes del passat, començar la segona volta amb bon peu és un imperatiu al Baix Camp.