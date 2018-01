Rodri no percep «dubtes» sobre el seu treball

El tècnic, preparat per visitar un Almeria que «defensa molt bé»

Actualitzada 11/01/2018 a les 14:19

El mercat d'hivern

El Nàstic visita aquest dissabte, a les 18 hores, la UD Almería, un equip que, com els tarragonins, viu immers en la lluita per allunyar-se de la zona baixa de la taula classificatòria. Ambdós conjunts han començat l’any 2018 amb victòria, sengles triomfs agònics que els han omplert de moral per afrontar la primera jornada de la segona volta.Rodri, entrenador del conjunt grana, està completament preparat pel repte que suposa sumar la segona victòria consecutiva lluny del Nou Estadi i, en aquest sentit, ha manifestat que serà «un partit difícil, més tancat que contra el Rayo. L’Almeria s’està fent molt fort a casa, on li estan marcant pocs gols».No ha donat pistes sobre els jugadors que actuaran contra els andalusos, però sí que ha deixat ben clar que no hi haurà gaire canvis, ja que «quan un fa un bon partit fora de casa i tornes a jugar fora, hi ha moltes possibilitats que molts jugadors puguin repetir».Els bons números de Rodri estan acompanyats de crítiques pel joc de l'equip, una situació que ell assegura no notar. «No percebo que hi hagi dubtes, crec que passa com amb tots els entrenadors de la categoria. Quan no guanyes dos partits, es generen dubtes, no només el de Rodri», ha manifestat el tècnic, el qual, sobre aquest mateix aspecte, ha detallat que «la gent que ho ha de valorar, així m’ho fa veure. Els primers, els futbolistes. La direcció esportiva i el president i la seva gent també m’han ofert sempre el seu suport». «Estem sent irregulars com la majoria d’equips, així és la Segona Divisió», ha finalitzat.Ell creu que el Nàstic hauria de sumar més dels 24 punts que acumula ara mateix, ja que «hi ha un dèficit, ja que aquest equip ha merescut quatre o cinc punts més. A la segona volta, intentarem sumar més punts que aquests 24».Ha volgut restar importància al fet que Bruno Perone es quedés fora de la llista de Vallecas, i ho ha justificat amb el bon moment d'Iván de Nova, de la Pobla. Sobre el jove central ha apuntat que «hi ha gent de la Pobla que està empenyent molt i fent molt bons entrenaments».Poc a poc, es va veient l'equip que li agrada a Rodri, un conjunt capaç de guanyar a qualsevol i de competir amb tots els equips de la categoria. Lluitador, i sense por. L'entrenador explica que una de les claus és que «vam tenir la sort de tenir sis o set sessions preparatòries abans de jugar el partit contra el Rayo», una circumstància que a ell li encantaria que es repetís, però que sap que és impossible. A més, s'ha mostrat ambiciós sobre les possibilitats de l'equip i ha manifestat que «mai ens hem sentit inferiors a cap altre equip. Sí que hi ha partits en els quals no hem estat capaços d’oferir un bon nivell, i ara crec que hem madurat i podem escalar posicions».Rodri s'ha mostrat satisfet per com està treballant Emilio Viqueira en el mercat de fitxatges. «La direcció esportiva s’està movent bé i està portant bons fitxatges», ha assegurat en aquest sentit.També ha explicat per què els nous encara no entraran en convocatòria: «Els futbolistes que estan venint fins ara són jugadors de qualitat contrastada, amb gran maduresa, però estan arribant amb el dèficit de no estar competint directament. Amb Arzu no ens volem precipitar, ja que ha tingut alguna molèstia. Matilla està a un nivell físic baix i, Javi, porta més d’un mes sense competir, i s’ha d’anar amb compte amb aquests futbolistes», ha detallat.Finalment, ha explicat la situació que està vivint Sandro Toscano, jugador que semblava que havia de marxar cedit al Badalona, però que finalment se n'anirà cedit a un altre equip en no haver arribat a un acord amb l'entitat barcelonina. «És una situació complexa tant per a ell com per a l’entrenador. No està disputant minuts i ho estem intentant resoldre. Semblava que hi havia un acord amb el Badalona, però ja no. Buscarem una alternativa».