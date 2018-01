Continua el cas Toscano: el mitja punta ja no marxa al Badalona

Se n'anirà cedit a un altre equip

Actualitzada 10/01/2018 a les 20:12

Sandro Toscano té la «negra» a Tarragona. El mitja punta que encara milita a les files del Gimnàstic de Tarragona no fitxarà pel Badalona, tal com va informar el club grana fa un parell de setmanes.Toscano havia de jugar al club barceloní en qualitat de cedit, però les negociacions entre ell i el Badalona no han fructificat i el seu pas és ja impossible. Sandro Toscano marxarà en qualitat de cedit a un altre equip, que encara no ha transcendit, però el que està clar és que no acabarà la temporada a Tarragona.Als seus 22 anys, encara no sap què vol dir debutar en Lliga professional. No ho va poder fer al Sabadell, quan militava al filial, ni tampoc ara al Nàstic, amb el qual ha estat completament inèdit en aquesta meitat de la temporada. Sí que va participar a la Copa Catalunya, però no va poder evitar l’eliminació dels grana a Cornellà.El club creu que Toscano té recorregut i, per tant, no se’n desprendrà, tal com sí ha succeït amb d’altres futbolistes com Wilfried Zahibo i Álvaro Bustos Vicente M. Izquerdo