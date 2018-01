Álvaro Vazquez ja és aquí

El davanter arriba cedit al Nàstic procedent de l’Espanyol fins a final de temporada i es converteix en el quart fitxatge d’hivern

El Gimnàstic de Tarragona no para. El club grana va anunciar aquest dijous el quart fitxatge del mercat d’hivern, una incorporació que, com les tres anteriors, arriba per incrementar molt el nivell d’una plantilla que, en la primera meitat de la temporada, no ha acabat de funcionar.Es tracta d’Álvaro Vázquez, davanter que procedeix de la Primera Divisió, concretament del RCD Espanyol, club que l’ha cedit al Nàstic fins aquest 30 de juny. El futbolista de 26 anys està travessant un mal moment en la seva carrera. Després d’apuntar molt alt i de convertir-se en un traspàs de 3 milions d’euros, el de Badalona ha patit una preocupant davallada en la seva carrera futbolística. Aquesta situació la vol solucionar realitzant mitja temporada bona al Nàstic per, d’aquesta manera, tornar amb més força al seu club d’origen i tenir opcions de tornar a triomfar a Primera Divisió.Aquesta temporada encara no ha disputat cap minut amb la samarreta blanc-i-blava i, si es quedava a l’Espanyol, no tenia pinta que hagués de revertir-se la situació. El cas d’Álvaro és ben estrany, ja que la seva progressió va ser espectacular fins que, de cop, es va tallar. Amb 18 anys va jugar 18 partits amb l’Espanyol B, en els quals va anotar vuit dianes. Aquestes xifres a Segona Divisió B el van ajudar a fer el salt al primer equip, on va ser dels millors davanters durant les dues temporades que hi va jugar. A la 2011-12 va marcar quatre gols en 30 partits i, a la següent, amb tan sols 21 anys, en va fer 5 en 28 duels.El Getafe es va fixar en ell i, a la 2012-13, després de disputar els dos primers partits de Lliga, va comprar-lo. Com que aquests dos duels s’havien disputat durant el mes d’agost, el club madrileny estava en disposició de fitxar, perquè no s’havia tancat el mercat d’estiu. Va pagar els esmentats tres milions d’euros. A Getafe, però, no va tenir el protagonisme esperat. A la primera campanya, la 2012-13, va jugar 19 partits, però només catorze d’ells com a titular. Únicament va completar dos enfrontaments sencers, i va anotar quatre gols. Pel que fa a dianes, estava en les seves xifres, però els minuts al camp no eren suficients per a ell. A la següent campanya, va començar amb el mateix Getafe però va marxar cedit al Swansea, on va disputar dotze duels, cinc d’ells com a titular, i no va veure porteria.Va tornar al Getafe, on en dues temporades i mitja va disputar 43 partits, anotant 12 gols, i marxant a l’Espanyol en el mes de desembre del 2016. Amb els barcelonins, 316 minuts repartits en deu partits en mitja temporada.Encara en falten mésAmb les arribades del central César Arzo, dels centrecampistes Javier Matilla i Javi Márquez i del davanter Álvaro Vázquez, encara s’han de produir algunes arribades. Encara que no és prioritària, l’arribada del centrecampista del Sevilla Atlético Giorgi Aburjania és possible. Per altra banda, no sobraria un altre central, i el club grana no descarta el fitxatge d’un altre defensor abans que es tanqui el mercat de fitxatges.