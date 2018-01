Jean Luc i Omar són dubte al Nàstic de cara al partit de dissabte a Almeria

Encara hi ha quatre lesionats

Actualitzada 09/01/2018 a les 20:37

Jean Luc i Omar Perdono apareixen en l’informe mèdic facilitat aquest dimarts pel Nàstic, però els dos extrems podrien arribar a temps per jugar dissabte a l’Estadi de los Juegos Mediterráneos, contra l’Almeria (18 hores).



Omar pateix un cop en el mateix lloc on es va operar del trencament del peroné, però evoluciona bé, mentre que l’ivorià està pràcticament recuperat de la seva lesió en el bíceps femoral esquerre.



Els altres quatre jugadors que hi havia a l’informe mèdic continuen igual. Mohammed Djetei segueix recuperant-se de la lesió al genoll, la qual es va produir durant la temporada passada. Sergio Tejera tampoc pot entrenar, i ho està fent a banda. Té una lesió en el lligament intern del seu genoll, i el club es mostra molt prudent a l’hora de parlar de terminis de recuperació.



Per altra banda, Stephane Emaná s’està recuperant de l’operació de la clavícula que l’ha apartat dels terrenys de joc darrerament i, per últim, Uche, amb una lesió a l’isquiotibial, encara en té per unes dues setmanes més.