El que queda per arribar al Nàstic

La cessió d’Álvaro Vázquez és qüestió d’hores, vindrà un extrem esquerre i arribarà un central si es presenta una bona oportunitat

Actualitzada 09/01/2018 a les 19:27

Els despatxos del Gimnàstic de Taragona treuen fum. Fins a tres futbolistes ja han arribat i dos més (tres comptant a Toscano, anunciat com a jugador del Badalona, però que encara no ha arribat a un acord definitiu amb el club barceloní), no formen part del Nàstic de Tarragona respecte a la plantilla de principis de temporada.



Els centrecampistes Javier Matilla i Javi Márquez i el defensa central César Arzo són, a tots els efectes, jugadors del Nàstic. Els tres han arribat en un mercat d’hivern en el qual hi haurà un mínim de dos moviments més en forma d’altes (baixes també se n’han de produir) i un màxim de tres. Més aviat tres.



L’arribada del davanter Álvaro Vázquez cedit del RCD Espanyol és qüestió d’hores. Semblava que ahir es tancaria el fitxatge de l’atacant, però sembla que des de la cúpula espanyolista estan posant més problemes dels esperats. Fa ja dues setmanes que el club grana donava gairebé per feta la contractació del futbolista, però ha estat el seu club d’origen el que ha posat una pega rere l’altra.



Però les arribades no s’acabaran amb Álvaro. Entre un i dos jugadors més fitxaran pel Nàstic en els pròxims dies. Tal com ha pogut saber el Diari Més, el Nàstic té molt avançat un extrem esquerre, que arribaria en els pròxims dies a la disciplina grana. En aquest sentit, caldria donar més baixes. A les de Bustos i de Toscano, que podien ocupar aquesta demarcació, s’hi podria unir la de Juan Delgado, que té moltes possibilitats d’abandonar el club en aquest mercat d’hivern en forma de traspàs.



El futbolista xilè no ha aportat el nivell que s’esperava d’ell i, per aquest mateix motiu, en el club prefereixen apostar per Tete Morente per a la banda esquerra. A més, Delgado quedaria frenat per l’arribada d’Álvaro, el qual es disputarà la davantera amb Dongou, Barreiro, Uche i Stepehane Emaná.



Finalment, hi podria haver una última contractació, però la possibilitat que aquesta opció sigui real passa perquè el Nàstic trobi una oportunitat al mercat irrefusable. Aquest últim jugador vindria per ocupar la demarcació de defensa central, la qual el club encara no troba suficientment coberta. Amb l’arribada de César Arzo, Bruno Perone (no es descarta que pugui marxar en aquest mercat d’hivern després de quedar fora de la convocatòria del passat dissabte a Vallecas), Daisuke Suzuki, i Xavi Molina són, juntament amb ell, els centrals de l’equip, ja que el club no compta amb Carlos Blanco.