César Arzo estarà dues setmanes de baixa per unes molèsties musculars

A més, el central encara no compta amb la documentació necessària per poder jugar

Actualitzada 10/01/2018 a les 11:09

L’afició del Nàstic encara haurà d’esperar una mica més per veure en acció un dels fitxatges realitzats en aquest mercat d’hivern. César Arzo, que va arribar al club grana el passat 29 de desembre procedent del Kairat Almaty de Kazajistán, es perdrà els tres pròxims partits del campionat de Lliga a causa d’una lesió.



El jugador no pot entrenar amb la resta de companys perquè pateix unes molèsties musculars que, unides al fet que encara no està al cent per cent de forma, motivaran que el futbolista es perdi els partits d’Almeria, de Pamplona i, molt probablement, el del Nou Estadi contra el CF Reus del 21 d’octubre (sis de la tarda).



La lesió del central no revesteix gravetat, però des del club prefereixen ser prudents. La Segona Divisió A és molt competitiva i no jugar al cent per cent pot implicar caure en el dic sec. Per tant, Rodri esperarà que el jugador estigui al màxim de les seves facultats físiques.



De totes maneres, el futbolista de 31 anys encara no compta amb la documentació necessària per poder jugar a la Lliga Espanyola, i el Nàstic no sap del cert quan arribarà. Per tant, la baixa per lesió es minimitza pel fet que el jugador no podia jugar per no tenir els papers en regla. Javier Matilla, un altre dels fitxatges del Nàstic, ja va debutar a Vallecas, mentre que Javi Márquez podria fer-ho a Almeria.