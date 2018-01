Carlos Blanco marxa cedit al Betis B

El central del Nàstic no comptava per a Rodri

Actualitzada 10/01/2018 a les 16:59

Carlos Blanco abandona el Nàstic de Tarragona i marxa al Betis B. El club grana està pendent de la signatura definitiva del futbolista, però l'acord és total i, en les pròximes hores, serà oficial la marxa d'un jugador que no ha quallat des de la seva arribada.El polivalent central, arribat de la Juventus en aquest mercat d'estiu, no va comptar per a Lluís Carreras ni ara tampoc compta per a Rodri, motiu pel qual el club tarragoní li ha buscat una sortida en forma de cessió.El jugador haurà de sumar minuts a Segona B per tornar al Nàstic aquest estiu en condicions de lluitar per un lloc.