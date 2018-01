Rodri, en els números de Vicente Moreno de la temporada que gairebé puja a Primera

El seu joc defensiu ha aixecat crítiques per part de l'entorn

Efe

Actualitzada 09/01/2018 a les 13:08

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona Antonio Rodríguez Rodri va agafar les regnes de l'equip en la cinquena jornada, després de la destitució de Lluís Carreras, i fins a la data els nombres de l'equip igualen, pràcticament, els aconseguits per Vicente Moreno en la temporada en la qual el Nàstic es va quedar a un pas de l'ascens a Primera.



En els 16 partits que l'entrenador català ha liderat el conjunt grana, el Nàstic ha aconseguit un total de 23 punts, amb 7 victòries a favor seu.



Aquests números s'assemblen molt als aconseguits per un Moreno, que en les primeres 16 jornades sumava 26 punts i les mateixes victòries aconseguides pel conjunt de Rodri.



Les tàctiques defensives de l'entrenador barceloní i el fet de sumar més victòries fora de casa que al Nou Estadi han portat les crítiques d'un entorn que, no obstant això, no repara en la situació actual de l'equip que viu fora de la zona de descens des de fa unes jornades.



El partit contra l'Almeria d'aquest pròxim cap de setmana, rival directe en la lluita per la permanència, pot marcar un abans i un després en les aspiracions d'un conjunt que silenciosament s'ha situat en posicions tranquil·les de la classificació, gràcies al treball de Rodri a la banqueta grana.