La neu persegueix l'Osasuna-Nàstic

Algunes previsions apunten que podria nevar el 18 de gener a Pamplona, tot i que encara és aviat

Actualitzada 09/01/2018 a les 11:57

Sembla mentida, però així és. El 18 de gener podria nevar a Pamplona. Algunes previsions apunten a pluja en forma de neu, ja que les temperatures podrien baixar dels zero graus. Encara és aviat per determinar si les esmentades previsions es compliran, però el que sí és cert és que la possibilitat real de neu existeix.



I per què és important que nevi o no a Pamplona el dia 18 de gener? Perquè és el dia en què el Nàstic ha de jugar al Sadar contra l'Osasuna el partit ajornat per la nevada que va caure l'1 de desembre a Navarra.



Per tant, si finalment es produís aquesta nevada, podria torna a perillar el duel. Les mateixes previsions donen sol al dia següent, el 19 de gener però, coses del destí, sembla que el morbo per a aquest partit està assegurat.