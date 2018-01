Els protagonistes de LaLiga Genuine a Tarragona ja ho tenen tot a punt

El pavelló del Club Gimnàstic va acollir un acte amb els jugadors i els voluntaris que ompliran el Nou Estadi el 19 de gener

Actualitzada 08/01/2018 a les 21:40

El Nàstic Genuine ja ho té tot a punt de cara a la cita més important de la seva història. Es tracta de la segona fase de LaLiga Genuine, que es desenvoluparà al Nou Estadi entre els dies 19 i 21 de gener entre alguns dels millors equips del territori nacional. Per poder donar el tret d’inici a la cita, el pavelló del Nàstic va acollir aquest dilluns una presentació de les grans, en el marc de la segona jornada del Voluntariat Grana, que també va servir per donar a conèixer els detalls de la competició a tots els voluntaris que hi prendran part.



Al voltant de 300 alumnes del Col·legi Sant Pau i de l’Institut Martí i Franquès i un grup de treballadors de BASF van conèixer els detalls interns de LaLiga Genuine, ja que seran els encarregats de fer més fàcils les tres jornades a tots els jugadors i equips participants. Juanjo Rovira, Maite Colomer i Víctor Grau, responsables de l’empresa AGF organitzadora de la competició, han fet l’explicació de les característiques específiques de la lliga, dels detalls de la inauguració que es farà divendres 19 de gener a les vuit del vespre al Nou Estadi i dels dos dies de partits que es jugaran al Complex Esportiu Futbol Salou dissabte 20 i diumenge 21.



El moment més especial es va viure amb la presentació dels 16 jugadors del Nàstic Genuine convocats per la cita. Un a un, van sortir al pavelló des de la zona de vestidors i s’han fet la fotografia oficial amb Josep Maria Andreu, president del Nàstic i Carles Navarro, director general de BASF a Espanya. També la resta dels jugadors de l’equip s’han fet la fotografia de grup amb l’entrenador, Rafel Magrinyà. El Rubén i l’Álvaro, que són els dos capitans del Nàstic Genuine, van sortir individualment, a la pista, igual que la resta dels seus companys. Va ser un moment molt emotiu, d’aquells que no s’esborren de la retina i que queden enregistrats per a sempre.



Aquesta segona jornada de Voluntariat Grana també ha servit per oficialitzar l’acord de col·laboració entre el Gimnàstic de Tarragona i BASF, pel qual l’esmentada empresa es converteix en patrocinador oficial del Nàstic Genuine.



LaLiga Genuine està formada per 18 equips. Després de jugar la primera fase a Vila-real, ara arriba la segona a Tarragona per posteriorment jugar també a Mallorca i Vigo. En aquesta segona fase el Nàstic s’enfrontarà a CA Osasuna, RC Deportivo de la Coruña i el Córdoba CF.