Darrers dies per incriure's com a voluntari per als Jocs Mediterranis

La fase de captació donarà pas a la fase operativa i d’assignació de tasques específiques

Actualitzada 09/01/2018 a les 17:34

La borsa de voluntariat dels Jocs Mediterranis tancarà les inscripcions el proper 22 de gener coincidint amb els cinc mesos exactes abans de l’inici de l’esdeveniment. A partir d’aquesta data es donarà per finalitzada la fase d’inscripció i captació de voluntaris i s’iniciarà la fase operativa, que consistirà, entre altres coses, a realitzar formacions específiques, assignar àrees de voluntariat i definir posicions i necessitats concretes dels Jocs. L’alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs ha destacat que «tanquem la fase de captació molt satisfets i amb les expectatives cobertes. Ara encarem la recta final, on no només definirem les necessitats operatives dels Jocs sinó que també desplegarem el programa de formacions específiques per als voluntaris». Des de l’obertura de la borsa més de 2.000 persones han rebut formació a través del programa formatiu dels Voluntaris 2018.En aquesta darrera fase operativa també està previst posar en funcionament la plataforma de gestió i formació online de voluntaris. Aquesta eina permetrà a tots els voluntaris dels Jocs gestionar digitalment el seu perfil personal i realitzar de forma online tant les formacions bàsiques com les formacions específiques.A través de la campanya #ViuelsJocs , Tarragona 2018 fa una darrera crida perquè totes les persones interessades en formar part de l’equip de voluntaris dels Jocs Mediterranis s’hi inscriguin. Les inscripcions es poden fer fins llavors a través del web www.voluntaris2018.cat