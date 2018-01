L'Osasuna, obsessionat amb el Nàstic

Titlla el Valladolid d'«equip que sap complir el reglament amb esportivitat», en referència al fet que es va quedar un dia a Pamplona per esperar que deixés de nevar

Actualitzada 08/01/2018 a les 12:22

Queremos desear un buen viaje de regreso a la afición y expedición del @realvalladolid, un equipo que sabe cumplir el reglamento con deportividad. ¡Mucha suerte en lo que resta de temporada! #OsasunaRealValladolid pic.twitter.com/o8BYfX3YZj — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 7 de enero de 2018

L'Osasuna-Nàstic suspès per la neu encara cueja, i sembla que va per a dies. Almenys, fins el 18 de gener, que és quan està prevista la disputa del partit ajornat per les inclemències meteorològiques.Aquest dissabte a la tarda s'havia de disputar l'Osasuna-Valladolid, que es va ajornar per la neu. Finalment, es va acabar disputant al dia següent, el diumenge, ja que els dos equips van acceptar esperar un dia per si parava de nevar.L'Osasuna ja va voler que la situació durant el partit contra el Nàstic fos idèntica. O sigui, esperar un dia per si parava de nevar, però el Nàstic, que estava en tot el seu dret, va decidir marxar cap a Tarragona per continuar amb el pla establert. El club navarrès mai ha acceptat aquesta situació i ha reclamat els tres punts del partit tant a competició com a Apel·lació. Sap que no els aconseguirà, ja que el Nàstic no va cometre cap il·legalitat, però ho continua provant.Deixant un recadet al Nàstic, en el seu compte de Twitter ha elogiat el comportament del Valladolid. Concretament, després del partit, que va acabar 4-2 a favor dels navarresos, l'Osasuna va piular el següent: «Volem desitjar un bon viatge de tornada a l'afició i a l'expedició del Real Valladolid, un equip que sap complir el reglament amb esportivitat. Molta sort en el que resta de temporada!». Clar missatge al Nàstic.