Javi Márquez fitxa pel Nàstic

El centrecampista de 31 anys ve dels Estats Units i se'l recorda per la seva etapa a l'Espanyol

Actualitzada 08/01/2018 a les 20:05

Nou reforç de luxe per al Gimnàstic de Tarragona. Aquesta vegada, es tracta d’un centrecampista defensiu, un pivot que pot jugar tant de migcampista defensiu com d’organitzador.



El Nàstic ha contractat a Javi Márquez, futbolista conegut per la seva etapa a l’Espanyol, però que prové del Cosmos de Nova York. Als seus 31 anys, el futbolista reforçarà el centre del camp del Nàstic, el qual reclamava fitxatges després de la marxa de Zahibo i de la lesió de Sergio Tejera.



Javi Márquez es va formar a la pedrera de l’Espanyol. Va jugar un total de 50 enfrontaments amb el seu filial, l’Espanyol B, a Segona Divisió B i, tot seguit, va passar al primer equip. Allí, es va anar guanyant el lloc i va participar en un total de 53 partits al primer equip, entre la temporada 2009-10 i la 2011-12.



Després de marxar de l’Espanyol, va fitxar pel Mallorca, a la temporada 2012-13 on, amb 26 anys, va disputar 25 duels a Primera Divisió. A la següent campanya, va jugar a l’Elche, disputant 29 partits també a la categoria reina i, d’allí, va fitxar pel Granada, on va jugar tres temporades (de la 2014-15 fins a la 2016-17). En total, 35 duels.