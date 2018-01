Vallecas per començar el tour de visites

El Nàstic arrenca el 2018 visitant un dels camps més complicats de la categoria (18 hores)

Actualitzada 06/01/2018 a les 06:19

El Gimnàstic de Tarragona ha posat punt final a les vacances hivernals i ja està completament concentrat en la primera cita de la temporada, la que l'enfrontarà, aquest dissabte (18 hores) a un Rayo Vallecano que ha estat capaç de reinventar-se després de la decebedora 2017-18 i que ara s'ha convertit en tot un aspirant a l'ascens a Primera.



Els madrilenys són quarts amb 35 punts, estan situats en zona de promoció d'ascens i disten a només un punt de la segona plaça, que dóna dret a ascendir directament a la categoria reina. Situació ben diferent la d'un Nàstic que, amb 21 punts, només n'és a un per sobre de la zona crítica, motiu pel qual el triomf aquesta tarda es fa necessari.



César Arzo, encara sense el trànsfer necessari per poder competir a la Lliga Espanyola, s'ha quedat a Tarragona. Per contra, la gran novetat a la convocatòria de Rodri és Javier Matilla, que apunta a la titularitat a causa de les baixes que té l'equip, sobretot la d'un Tejera que té problemes al genoll i semblen seriosos.



També s'han quedat a Tarragona per lesió Mohammed Djetei, Jean Luc i els davanters Stephane Emaná i Ike Uche.



El Rayo, però, també té la infermeria plena. Fins a cinc baixes tindrà Míchel per rebre la visita del Nàstic. Començant pel porter Mario Fernández, passant pel central Chechu Dorado i el lateral dret Ernesto Galán i acabant amb els puntes Javi Guerra i Manucho. Gairebé res.



Rodri s'ha emportat tres futbolistes del filial per a la cita, com el porter José Perales, el central Iván de Nova i l'atacant Brugui, deixant a casa per decisió tècnica l'oblidat Carlos Blanco i Bruno Perone.



L'onze que podria mostrar Rodri seria el format per Dimitrievski a la porteria; Kakabadze, Xavi Molina, Suzuki i Javi Jiménez en defensa; Muñiz, Gaztañaga, Eddy Silvestre (o Matilla, si està per jugar d'inici) i Maikel Mesa en el centre del camp; i Juan Delgado i Barreiro a dalt.