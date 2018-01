Rei Barreiro

El Nàstic s'emporta un triomf agònic de Vallecas (2-3) amb doblet del gallec inclòs

Actualitzada 06/01/2018 a les 20:37

Manu Barreiro es converteix en el Rei absolut de Vallecas després de conduir al Nàstic a una espectacular victòria (2-3) davant d’un equip que arribava al duel en quarta posició i amb ganes de col·locar-se més amunt. Tot i això, un doblet del punta gallec, acompanyat de la diana de Mesa, van donar un triomf a un Nàstic que el necessitava com l’aigua per beure.



El Nàstic es va posar una vegada i una altra per davant en el marcador, però amb el 2-2 dels madrilenys, en el 89’, l’empat semblava definitiu, fins que Barreiro va fer una de les seves: va volar per rematar una gran centrada de Kakabadze des de la banda dreta. Tres punts que són mel pel Nàstic.



Més que entretinguda va ser la primera part, per part dels dos equips. El Nàstic va posar el bon joc en molts moments i dos gols, mentre que el Rayo, que en va marcar un, va ser protagonista també per fallar una pena màxima que els podria haver ajudat a no marxar per darrere en el descans.



No va tenir gairebé temps per a respirar l’afició local ja que, als cinc minuts de joc, en la primera ocasió de l’enfrontament, els seus van encaixar el primer gol de la tarda. Tete Morente, titular aquesta tarda i molt actiu durant tot el partit, va connectar una centrada cap a Maikel Mesa qui, no s’ho va pensar i, amb cama dreta, va afusellar Alberto García.



El Nàstic tornava a protagonitzar una gran primera meitat, d’aquelles que acabaven en golejada com a visitants. Mentrestant, Kakabadze veia la cinquena cartolina groga, que l’impedirà jugar a Almeria el pròxim dissabte per acumulació d’amonestacions.



El Rayo, per la seva banda, comptava amb un nom propi, el d’Embarba, que va tornar boja la defensa del Nàstic. Sobretot per banda dreta, el futbolista feia el que volia, davant de la impotència dels jugadors d’un Nàstic que no sabien com aturar-lo. En una d’aquestes, Embarba va pujar l’empat. No va ser en una acció perillosa, sinó en un tret des de fora de l’àrea en el qual Dimitrievski va relliscar i va permetre el gol.



Però el Nàstic no volia abaixar els braços, i no ho va fer. Després d’uns minuts amb dubtes, el conjunt grana va reaccionar i va tornar a posar-se per davant en el marcador. Va ser gràcies a un gol de Manu Barreiro, en el 33’. El gallec va rematar, de cap i sense oposició, una gran centrada de Juan Muñiz des de la banda dreta, imparable per a Alberto.



Semblava que la sort no li somreia al Nàsic, quan el col·legiat va assenyalar un just penal de Muñiz, una pena màxima, però, que va fallar Raúl de Tomás, per alegria dels tarragonins.



Barreiro va tenir la sentència als 40 minuts de joc, quan li va caure un rebot que el va deixar davant del porter. El meta, estava avançat, però el punta gallec del Nàstic no va calcular bé les distàncies i va xutar massa desviat per damunt del travesser.



La segona meitat es va convertir, des del principi, en un monòleg local. El Rayo Vallecano va ser l’únic equip que va anar a pel gol. Tenia certa lògica, tenint en compte que el Nàstic, gairebé en descens, visitava a un equip en llocs de promoció. Però el Nàstic es va tirar massa enrere.



Trejo, als 60 minuts de joc, va estar a punt de marcar, però va fallar a porteria buida i, poc després, el Rayo va estavellar una pilota a la fusta. Volia aturar-ho Rodri, i va donar entrada a Matilla, que va debutar com a jugador del Nàstic. Si el canvi de Matilla, per Silvestre, va ser en el 66’, tres minuts després va ser el torn de l’entrada del jove Brugui, que va substituir a Muñiz, que ja no podia més. Era qüestió d’intentar mantenir-se ferm en les envestides del rival.



No va ser capaç el Nàstic d’aturar tot el perill que li arribava, que era molt, després d’un nou travesser local, de Trejo (76’), va arribar el gerro d’aigua més fred de tots. Nou penal, aquesta vegada d’Abraham. Molt rigorós i, de fet, no semblava que ho fos, però el col·legiat, que és qui mana, va dir que sí ho era. Gol de Trejo en el 89’.



Però quan l’empat semblava evident i definitiu, va aparèixer el rei de la tarda, el rei de Vallecas. Jugada pràcticament calcada a la del segon gol, però amb Kakabadze centrant i el mateix protagonista rematant. Barreiro s’elevava pels aires i feia el 2-3, el que va desfermar a la vintena d’aficionats arribats de Tarragona que van gaudir més del previst.



FITXA TÈCNICA



RAYO VALLECANO



Alberto García, Baiano (Lass, 87’), Ba, Velázquez, Álex Moreno, Beltrán (Domínguez, 77’), Trejo, Embarba, Unai López, Raúl de Tomás i Comesaña (Aguirre, 46’)



NÀSTIC



Dimitrievski, Kakabadze, Suzuki, Molina, Abraham Minero, Tete, Eddy Silvestre (Javier Matilla, 66’), Gaztañaga, Maikel Mesa (Jean Marie Dongou, 91’), Muñiz (Brugui, 69’) i Barreiro



GOLS



0-1, Maikel Mesa (4’); 1-1, Embarba (24’); 1-2, Manu Barreiro (33’); 2-2, Trejo de penal (89’); 2-3, Manu Barreiro (93’)



ÀRBITRE



Adrián Cordero Vega (Càntabre). Va mostrar la targeta groga als locals Velázquez i Raúl De Tomás, ; i als visitants Kakabadze i Dimitrievski