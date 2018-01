«Potser morint de gana em deixaran lliure»

Un jugador del Club Deportivo Guadalajara ha denunciat el club per la situació d’impagaments i la prohibició d’abandonar l’equip

Redacció

Actualitzada 06/01/2018 a les 11:08

Moussa Sidibé ha denunciat públicament al Club Deportivo Guadalajara per la situació dramàtica que està patint. El jugador de Mali denuncia els reiterats impagaments del club i davant aquesta situació Moussa ha demanat abandonar l’equip tot i que des de la directiva no li pensen permetre. El jove jugador de 22 anys fa 13 anys que viu a Espanya i assegura que s’està sentint com un «esclau».



Sidibé, cansat d’aquesta situació ha enviat un escrit als mitjans locals en el qual relata que no té diners ni tan sols per poder-se alimentar, ja que el Guadalajara no li paga des del mes d’octubre. «Els explico que no tinc diners per menjar i em diuen que demani ajuda als amics. No es preocupen ni del mínim, tenir cobertes les meves necessitats bàsiques», se sincera el jugador. A més, Sidibé diu que està disposat a perdonar el deute que té el club amb ell si així el deixen marxar a un altre equip. En el comunicat demana ajuda a l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) perquè posi fi a aquesta situació.