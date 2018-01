A esvair dubtes vencent a l'Alcorcón

El CF Reus vol oblidar les darreres golejades vencent als madrilenys aquest vespre a l'Estadi (20 hores)

Actualitzada 06/01/2018 a les 06:32

El CF Reus rebrà aquest vespre, a les 20 hores, la visita de l'Alcorcón, equip que l'iguala a la taula classificatòria amb 25 punts i que arriba a la capital del Baix Camp per intentar sumar-ne tres que l'ajudin a acabar la primera volta en una situació còmoda.



A banda de compartir aquest objectiu, els reusencs en tindran un altre: oblidar per complet les golejades encaixades a l'Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife (3-0) i al Nuevo Arcángel davant del Córdoba (5-0), dos resultats que van marcar un desembre negre pels d'Aritz López Garai.



Per poder aconseguir-ho, el club necessita a una afició que haurà de respondre en un dia especial, en el qual s'espera presència de nens al camp, alguns dels quals hauran demanat la samarreta roig-i-negra als Reis Mags d'Orient.



En el capítol de lesions, López Garai no podrà comptar amb l'extrem Ricardo Vaz, amb els lligaments del genoll trencat, ni tampoc amb David Querol ni Miramón, encara lesionats.



L'Alcorcón té la important baixa del centrecampista Albert Dorca, màxim golejador de l'equip amb cinc dianes.



Lópe Garai podria formar un onze amb Edgar Badia a la porteria; Campins, Olmo, Atienza i Migue en defensa; Juan Domínguez, Gus Ledes, Carbonell i Haro en el centre del camp; i Máyor i Lekic a dalt.