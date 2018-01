Nàstic i Reus, dels equips amb menys seguidors per televisió

Són dades dels partits en obert

Actualitzada 04/01/2018 a les 20:15

El Nàstic i el CF Reus són dos dels dos equips que menys seguidors tenen per televisió. Segons dades facilitades per

@laligaennumeros a Twitter en els partits que s’han pogut veure en obert, el Nàstic és el dissetè equip que més segueixen, amb una audiència mitjana de 236.667 persones. Justament una posició per damunt, el CF Reus compta amb una mitjana de 240.500 espectadors.



Aquestes dades es realitzen en funció de quantes persones han vist els duels només en les plataformes televisives que no són de pagament. Per tant, hi ha equips amb els quals hi ha més dades per poder valorar, mentre que hi ha altres conjunts que només han estat protagonistes en un parell de partits. De fet, Alcorcón i Lorca no entren aquesta taula perquè no han participat en partits en obert en el que va de temporada, encara que ja s’han disputat vint jornades del campionat de Lliga.



L’equip que més segueix la gent és un Valladolid que té la intenció de pujar a Primera Divisió, però que de moment s’ha de conformar amb la novena plaça a la classificació. El segon equip que més segueix la gent és el Zaragoza, quinzè classificat i, el tercer, un Osasuna que està decebent i que és vuitè a la taula.