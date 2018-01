Arzo no viatja a Vallecas perquè no té el trànsfer

Matilla sí que viatja i lluirà el dorsal 17 que ha deixat Bustos

Actualitzada 05/01/2018 a les 16:50

César Arzo és una de les principals absències de la convocatòria que ha proporcionat Rodri perquè el seu Nàstic jugui a Madrid demà dissabte contra el Rayo Vallecano (18 hores).



El central, que va arribar al Nàstic procedent del Kairat Almaty de Kazajistán el 29 de desembre, encara no compta amb el trànsfer necessari per poder jugar a la Lliga Espanyola. Per tant, caldrà esperar per veure en acció a aquest futbolista, que seria molt necessari tenint en compte que Rodri ha deixat fora de la convocatòria a Bruno Perone per motius tècnics. Iván de Nova, central del filial, sí que viatja a Vallecas.



El que sí ha entrat a la convocatòria és Javier Matilla. El centrecampista, que també acaba de signar pel Nàstic, compta amb tota la documentació necessària i lluirà el dorsal número 17 que ha deixat Álvaro Bustos, recentment traspassat al Mallorca de Vicente Moreno.



Per decisió tècnica també s'ha quedat a Tarragona Carlos Blanco, al qual se li està buscant una sortida. Cinc jugadors més no han viatjat per lesió, com són Uche, Stephane Emaná, Jean Luc, Tejera i Djetei.



La convocatòria pel duel de demà la formen els porters Dimitrievski i Bernabé; els defenses Kakabadze, Javi Jiménez, Xavi Molina, Suzuki, Abraham i De Nova; els centrecampistes Gaztañaga, Muñiz, Maikel Mesa, Matilla i Eddy Silvestre; i els atacants Delgado, Barreiro, Dongou, Tete Morente i Brugui.