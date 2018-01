Jugadors del CF Reus visiten l'Hospital Sant Joan

Edgar Badia, Edgar Hernández, Atienza, Carbonell i Campins han visitat als infants ingressats a l'àrea de pediatria

Redacció

03/01/2018 a les 17:11

Una representació del primer equip del CF Reus va fer ahir acte de presència la planta de pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El motiu, ben senzill. Com cada any, l’entitat de la capital del Baix Camp va voler tenir un gest amb aquells nens i aquelles nenes que es troben ingressats en aquestes dates tan assenyalades i que, per tant, no han tingut la possibilitat de passar a casa les festes nadalenques envoltats dels seus familiars i amics.



Van ser cinc els futbolistes de la plantilla que entrena Aritz López Garai els que van acudir al centre hospitalari: Edgar Badia, Edgar Hernández, Pichu Atienza, Àlex Carbonell i Joan Campins. Tots ells van ajudar als Reis Mags d’Orient, que es van anticipar al seu gran dia, a repartir regals entre els nens i nenes ingressats. Els joves van gaudir molt del regal del club reusenc, el qual entregar-los una bossa amb diversos objectes del CF Reus com ara tasses, pilotes, gorres o clauers, tot el que un aficionat pot demanar.