Bustos i Zahibo, els primers a sortir

El centrecampista esquerrà marxa traspassat al Mallorca, mentre que el francès rescindirà aquest dijous el seu contracte

Actualitzada 03/01/2018 a les 21:47

Abans d’entrar, deixin sortir. El Gimnàstic de Tarragona ja ha començat l’operació sortida, avui va anunciar una marxa i demà en comunicarà una altra. Es tracta de dos jugadors que no comptaven per a l’entrenador i que, amb les noves incorporacions del mercat d’hivern, encara ho tenien més difícil per poder disposar dels minuts que necessitaven donada la seva joventut.



Álvaro Bustos i Wilfried Zahibo deixen de formar part de la disciplina grana. A més, cap dels dos ha quedat vinculat amb l’entitat, ja que el primer marxa traspassat i, el segon, rescindirà el seu contracte. Per tant, ja hi ha més sortides que arribades, si es té en compte que Sandro Toscano, segons el Nàstic, jugarà al Badalona fins a final de temporada. Bustos, Toscano i Zahibo marxen, mentre que, de moment, han arribat César Arzo i Javier Matilla. Encara manquen sortides, i també fitxatges per concretar.



Bustos marxa al RCD Mallorca (club que ahir va anunciar-ne el fitxatge durant el matí, tot i que la firma no es va produir fins a la nit) que entrena Vicente Moreno. Per tant, nou futbolista que abandona la disciplina tarragonina per signar amb els illencs. Ha signat fins el 30 de juny del 2020 i marxarà traspassat, encara que les quantitats de l’operació no han transcendit.



El centrecampista esquerrà mai va gaudir de la confiança ni de Lluís Carreras ni de Rodri. De fet, només ha disputat quatre enfrontaments de Lliga, sempre sortint des de la banqueta i, entre tots quatre, ha acumulat la ridícula xifra de 70 minuts. Estava clar que no comptava i, per tant, el futbolista de 22 anys marxa per provar sort a un altre equip. No la va tenir a l’Sporting de Gijón, ja que va jugar durant quatre temporades al filial sense poder jugar amb el primer equip, ni tampoc al Mirandés, amb el qual va baixar a Segona Divisió B.



L’altre jugador que agafarà el camí de sortida és Wilfried Zahibo. El futbolista francès de 24 anys ha tingut més protagonisme que Bustos, però no ha acabat de consolidar-se en el centre del camp del Nàstic i, per tant, el club ha decidit rescindir-li el contracte.



Zahibo ha disputat 333 minuts aquesta campanya, repartits en sis partits, quatre d’ells com a titular. La campanya passada va jugar un total de quinze enfrontaments, onze com a titular, en els quals va acumular 858 minuts.