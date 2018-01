Se suspèn el desplaçament a Vallecas

La falta d'inscrits ha propiciat que no es faci la sortida

Actualitzada 02/01/2018 a les 19:52

La Federació de Penyes del Nàstic, amb l’ajuda del club, estava organitzant un viatge a Vallecas per presenciar el Nàstic-Rayo Vallecano d’aquest dissabte (sis de la tarda). Tot i això, la falta d’inscrits ha motivat que se suspengui aquest desplaçament. Els preus eren de 50 euros pels socis i de 55 per a aquells que no ho fossin. No ha triomfat la proposta, amb què tots aquells que vulguin assistir al partit hauran de buscar-se la vida de forma individual i assistir a Vallecas amb els seus propis mitjans. El Rayo Vallecano és actualment el quart classificat de la Segona Divisió, amb 35 punts, empatat amb l’Oviedo, que és tercer, i a només un punt del Cádiz, que és segon. El setè classificat, que és el primer que no jugaria la promoció, és el Lugo, i té 33 punts.