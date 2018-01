La plantilla del CF Reus se sotmet a la roda de premsa més agradable

Els nens es van vestir de periodistes al Centre Comercial el Pallol per interrogar a futbolistes i a Aritz López Garai

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:32

Alguns futbolistes de la primera plantilla del CF Reus van participar, aquest dimarts a la tarda, en una activitat d’aquelles que no només els agrada a ells, sinó que també va fer les delícies dels més joves. No va ser en una activitat en la qual s’acostumin a trobar còmodes, però sí que va ser així perquè els que hi havia a l’altra banda no eren periodistes professionals.



Concretament, els futbolistes Jesús Olmo, David Querol, Gus Ledes, Raphael Guzzo i el tècnic del primer equip, Aritz López Garai, es van sotmetre a les preguntes que van realitzar diversos nens i nenes, simulant així una roda de premsa oficial. No és un secret que els molts futbolistes no se senten gens còmodes davant de les preguntes dels periodistes en una roda de premsa, però l’activitat d’aquest dimecres va ser completament diferent, d’aquelles que serveixen per fer afició.



Els nens van gaudir de valent i, sense vergonya, van preguntar tot allò que els va passar pel cap, sense pensar en si el futbolista se sentiria còmode o respondria. Aquesta innocència és la que converteix en els nens en els millors periodistes per a un CF Reus que s’ha habituat ja a realitzar aquesta activitat durant les vacances escolars de Nadal.



L’acte, que es va desenvolupar al Centre Comercial El Pallol, va comptar amb la participació de molts joves seguidors roig-i-negres, els quals van poder veure de ben a prop alguns dels seus ídols, aquells que veuen sobre la gespa de l’Estadi Municipal durant els caps de setmana, però els quals no havien tingut mai tan a prop.



Però l’activitat dels futbolistes de la primera plantilla no va quedar aquí. I és que una vegada finalitzada la roda de premsa infantil, desenes de joves aficionats del CF Reus van poder fotografiar-se i conversar una estona amb Guzzo, Olmo, Querol, Gus i el tècnic Aritz López Garai, escenificant així que la febre roig-i-negra continua ben viva a la capital del Baix Camp. Els futbolistes i el tècnic van prometre que faran tot el possible per aconseguir els objectius marcats i, de passada, intentar oferir un bon futbol davant dels seus.